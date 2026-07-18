Cerveteri, il Consiglio Comunale torna al Granarone: nel mirino il Consorzio Sociale con Ladispoli e il via libera al “PalaEtruria”

L’assise straordinaria è stata convocata per il 21 luglio. All’ordine del giorno anche tre ratifiche di bilancio urgenti e l’assestamento generale delle finanze dell’ente.

CERVETERI – Il Presidente del Consiglio comunale, Carmelo Travaglia, ha ufficialmente firmato l’atto di convocazione per la prossima massima assise cittadina. I consiglieri comunali si riuniranno in sessione straordinaria il prossimo martedì 21 luglio 2026 alle ore 16:00 presso la sede istituzionale di Via Rosati, nell’aula di “Palazzo del Granarone”. Per i cittadini sarà possibile seguire il dibattito in diretta streaming attraverso la sezione dedicata sul sito web del Comune di Cerveteri.

I punti all’ordine del giorno tracciano le linee di una seduta cruciale per il futuro amministrativo, sociale e infrastrutturale del territorio, toccando temi che spaziano dal welfare ai conti pubblici, fino all’impiantistica sportiva.

I servizi sociali e l’asse Cerveteri-Ladispoli

Il piatto forte della sessione riguarda la nascita del nuovo assetto dei servizi sociali del territorio. Il Consiglio sarà infatti chiamato a deliberare sulla costituzione del Consorzio per la gestione dei servizi sociali denominato “Etruria Meridionale”, ai sensi dell’articolo 31 del TUEL. L’operazione, interna all’Ambito del Distretto sociosanitario RM 4.2, vedrà la stretta collaborazione sinergica tra i comuni di Cerveteri e Ladispoli. Subito dopo, l’aula discuterà l’istituzione di una Commissione consiliare speciale che avrà il compito di analizzare, rivedere e proporre eventuali emendamenti allo schema di convenzione e allo statuto del neonato consorzio.

Lo sblocco del nuovo Palazzetto dello Sport “PalaEtruria”

Grande attesa anche per l’importante snodo urbanistico e sportivo inserito all’ottavo punto dell’ordine del giorno. L’assise dovrà esprimersi sull’attestazione relativa all’intervento progettuale del Nuovo Palazzetto per lo Sport “PalaEtruria”. Nello specifico, i consiglieri dovranno certificare la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità della deroga conforme alle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), propedeutica all’autorizzazione per il rilascio del permesso di costruire in deroga. Un passo decisivo per dotare finalmente la città di una struttura sportiva polifunzionale all’avanguardia.

La manovra finanziaria: variazioni, allineamenti e assestamento

La seconda parte della seduta sarà dominata dai temi economici e di bilancio. La Giunta presenterà al Consiglio tre distinte deliberazioni d’urgenza (la n. 99, la n. 104 e la n. 110, varate tra giugno e i primi di luglio) per la necessaria ratifica d’aula. Tra queste spicca la presa d’atto di un errore materiale con il contestuale allineamento di cassa operato nella prima decade di luglio. Il ciclo finanziario si chiuderà con la discussione e il voto sull’Assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026 ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali, un passaggio tecnico fondamentale per garantire la tenuta dei conti comunali per il resto dell’anno.

Qualora non dovesse essere raggiunto il numero legale o i lavori dovessero prolungarsi, il Presidente Travaglia ha già predisposto la seconda convocazione, fissata per il giorno successivo, mercoledì 22 luglio alle ore 18:00. I documenti e gli atti relativi ai vari punti in discussione sono già a disposizione dei consiglieri sulla piattaforma digitale dell’ente e presso l’Ufficio di Presidenza.