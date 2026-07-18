Il Punto di Informazioni Turistiche torna a fornire i suoi servizi al pubblico con la collaborazione del GATC
A Santa Marinella riapre il PIT a Piazza Civitavecchia –
Ha riaperto il PIT, il Punto di Informazioni Turistiche di Santa Marinella: a darne l’annuncio sui social il Comune.
Il gazebo verde, situato in Piazza Civitavecchia, è stato per molto tempo un punto di riferimento per informazioni sul territorio e sugli eventi in programma d’estate in città.
“Il PIT torna a essere il punto di riferimento ideale per scoprire le bellezze del nostro territorio, ricevere mappe, suggerimenti su itinerari, eventi in programma e tutte le informazioni utili per vivere al meglio la nostra città”, si legge nel post social.
I servizi del PIT saranno fruibili dal venerdì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 .
E saranno erogati da un team specifico in collaborazione con il Gatc, Gruppo archeologico del Territorio Cerite.