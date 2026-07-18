Da una Fiat 500 del 1969 e una Fiat 600 del 1966 è nata un’amicizia che oggi riunisce decine di appassionati. Il presidente Pasquale Carbone e il vicepresidente Fabio Ricca raccontano la storia dell’associazione che ha fatto del motorismo storico un punto di riferimento sul litorale

Volanti Storici Ladispoli, il 25 luglio torna il grande raduno: “Così un incontro casuale ha dato vita a una grande famiglia” –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – Motori accesi e tanta passione per le quattro ruote d’altri tempi. Sabato 25 luglio Viale Italia ospiterà il nuovo raduno organizzato da Volanti Storici Ladispoli, appuntamento ormai atteso dagli appassionati del settore e destinato a richiamare equipaggi provenienti da tutto il Lazio. Sarà una giornata dedicata alle vetture che hanno scritto la storia dell’automobile italiana e internazionale, ma anche un’occasione per raccontare il percorso di un’associazione che, in pochi anni, è riuscita a trasformare un sogno in una realtà consolidata.

A ripercorrere questa avventura sono il presidente Pasquale Carbone e il vicepresidente Fabio Ricca, che ricordano come tutto sia nato nel modo più semplice e inaspettato.

“È stato il destino a farci incontrare. Davanti a un bar c’erano parcheggiate una Fiat 500 L rossa del 1969 e una Fiat 600 Fanalona Blue Royal del 1966. Quelle due auto hanno attirato la nostra attenzione e ci siamo conosciuti proprio grazie alla passione che avevamo in comune.”

Da quel primo incontro nacque immediatamente un’amicizia che, con il passare del tempo, si trasformò in un progetto sempre più ambizioso.

“Abbiamo iniziato collaborando con un gruppo già presente sul territorio, contribuendo all’organizzazione delle iniziative e mettendo a disposizione entusiasmo e idee. A un certo punto, però, abbiamo capito che volevamo costruire qualcosa che rappresentasse pienamente la nostra visione del motorismo storico e dello stare insieme.”

È così che prese forma una domanda destinata a cambiare tutto: perché non creare una nostra associazione?

“Da quel momento non ci siamo più fermati. Abbiamo affrontato tutta la parte burocratica con determinazione e abbiamo dato vita a Volanti Storici Ladispoli, convinti che la nostra passione potesse coinvolgere tante altre persone.”

All’inizio erano soltanto in due. Poi, poco alla volta, sempre più proprietari di auto storiche hanno deciso di rimettere in moto vetture che da anni restavano custodite nei garage.

“Abbiamo scoperto che a Ladispoli e nei comuni vicini c’erano tantissimi appassionati che aspettavano soltanto l’occasione giusta per condividere questa passione. Organizzando raduni, incontri ed eventi siamo riusciti a creare un gruppo sempre più numeroso, unito dall’amicizia prima ancora che dai motori.”

Oggi, a quattro anni da quel casuale incontro davanti a un bar, Volanti Storici Ladispoli è diventata una delle realtà più conosciute del settore nel Lazio. L’associazione partecipa regolarmente a manifestazioni, eventi e raduni in tutta la regione, ricevendo inviti da numerose realtà del motorismo storico. Ogni iniziativa rappresenta un’occasione per far conoscere Ladispoli e condividere il valore culturale delle auto storiche, custodendo un patrimonio fatto di ricordi, tradizioni e passione.

A confermare il costante percorso di crescita sono anche i numeri. Nel corso di quest’anno l’associazione ha già superato il totale degli iscritti registrato nell’intero anno precedente, raggiungendo un nuovo record e dimostrando quanto il progetto continui ad attirare nuovi appassionati. Un risultato che rappresenta motivo di soddisfazione per il presidente Pasquale Carbone e il vicepresidente Fabio Ricca, ma che costituisce anche un importante passo verso il futuro.

L’obiettivo, infatti, è quello di continuare ad ampliare la famiglia di Volanti Storici Ladispoli fino a superare la soglia dei cento soci. Un traguardo particolarmente significativo perché consentirebbe all’associazione di compiere un ulteriore salto di qualità nel proprio percorso di crescita, puntando anche al conseguimento della certificazione ASI (Automotoclub Storico Italiano), riconoscimento che valorizzerebbe il lavoro svolto in questi anni nella promozione e nella tutela del motorismo storico.

Un ruolo importante nella crescita dell’associazione lo hanno avuto anche i social network, che hanno permesso di raggiungere migliaia di appassionati attraverso Facebook, Instagram e TikTok.

“Vedere aumentare continuamente il numero delle persone che ci seguono e che decidono di entrare a far parte della nostra famiglia è la soddisfazione più grande. Volanti Storici Ladispoli è diventata una comunità dove amicizia, condivisione e rispetto per la storia dell’automobile viaggiano insieme.”

Ed è proprio questo spirito che accompagnerà il raduno del 25 luglio in Viale Italia, quando le auto storiche torneranno a colorare il centro cittadino, offrendo a residenti e turisti uno spettacolo capace di unire generazioni diverse nel segno della passione per i motori di ieri che continuano ancora oggi a emozionare.

Per informazioni e prenotazioni al raduno del 25 luglio è possibile contattare gli organizzatori: Pasquale Carbone al 339 4424498 oppure Fabio Ricca al 347 7846786. L’invito è rivolto a tutti gli appassionati e ai proprietari di auto storiche che desiderano trascorrere una giornata all’insegna della convivialità, della cultura motoristica e della valorizzazione del territorio.