Comandante Interregionale “Podgora” e Generale di Corpo d’Armata, incontra i militari in servizio

Ladispoli, il Generale Iacobelli in visita alla Stazione dei Carabinieri –

Un momento di profondo confronto e di grande vicinanza istituzionale si è tenuto presso la Stazione dei Carabinieri di Ladispoli, che ha accolto la visita del Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale “Podgora”.

Incontrando i militari in servizio, il Generale ha offerto un’attenta riflessione sull’evoluzione del ruolo del Carabiniere nel tempo, sottolineando come la missione dell’Arma debba rimanere saldamente ancorata al suo valore primario: il rapporto con il cittadino.

Una vicinanza definita fondamentale, che va ben oltre il solo contrasto e la repressione dei reati. Il Generale Iacobelli ha infatti ricordato come l’uniforme rappresenti spesso l’unica voce rassicurante e un solido punto di riferimento per le persone più fragili e per chi è solo. Offrire conforto e ascolto è l’essenza stessa di quella prossimità che contraddistingue l’Istituzione fin dalle sue origini.

Per poter garantire questa costante attenzione all’esterno ha inoltre richiamato l’importanza del rapporto tra colleghi: mantenere uno spirito di corpo coeso e un mutuo sostegno all’interno della caserma rimane essenziale per affrontare con efficienza e serenità le sfide di ogni giorno.

La visita odierna ha segnato un momento di grande supporto per i militari di Ladispoli, riconoscendone il costante sacrificio e rinnovando l’impegno a operare con sempre maggiore slancio al servizio della collettività.