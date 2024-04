Il Cerveteri cerca la vittoria sul campo dell’Urbetevere, per la salvezza.

I Cervi sul campo della seconda della classe per continuare a sperare nella rincorsa alla salvezza. Si gioca alle 16 sul campo dell’Urbetevere guidato dall’ex Fabio Ranieri

Il Cerveteri nel turno infrasettimanale, domani a Roma, affronta il quotato Urbetevere,( ore 16.00) guidato da Fabio Ranieri, giocatore che negli anni della serie C2 ne è stato un beniamino. Un ex che la tifoseria non dimentica e che ora, come traghettatore, sta facendo molto bene con la formazione romana. Nel Cerveteri c’è la voglia di conquistare punti pesanti per la classifica, che obbliga i ragazzi di mister Caputo a non sbagliare. Certo, a questo punto del torneo, quando le gare da affrontare sono sei, la concentrazione deve salire al massimo. Sul campo di via della Pisana, i verde azzurri sono chiamati a ripetere la prestazione che ha prodotto il successo contro il Parioli. Si è vista una squadra vispa, in salute, e determinata a lottare alla salvezza pur sapendo che potrà passare attraverso il play out.