Droga: sequestrati quasi 2 kg tra eroina, coca, hashish, marijuana e shaboo

Sedici persone finiscono in manette. Sequestrati anche oltre 5 mila euro di proventi

Proficua l’attività svolta dagli uomini della Polizia di Stato nel contrastare lo spaccio di stupefacenti nella capitale, coadiuvati da personale degli artificieri ed unità cinofile.

Nell’arco di una giornata, nell’area di competenza del V Distretto Prenestino, duplice operazione antidroga da parte della Polizia di Stato: durante il primo intervento nel quartiere ‘La Rustica’, il sospetto atteggiamento nei pressi dell’area condominiale dell’abitazione di G.G.. romano di 60 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, ha permesso agli agenti intervenuti, coadiuvati da personale dell’unità cinofila della Questura di Roma, di rinvenire e sequestrare, celati all’interno di un calzino nascoste tra materiale di risulta del palazzo, dosi di cocaina e hashish oltre ad un bilancino di precisione.

La successiva attività investigativa effettuata dai poliziotti in zona Centocelle, ha permesso di sequestrare a casa di C.D., romano di 21 anni, numerosi involucri di cocaina e hashish contenuti in uno zainetto, una somma di 90 Euro ed quaderno riportante l’attività di spaccio.

Una animata lite familiare tra madre e figlio, tale da far intervenire una pattuglia del III Distretto di Fidene Serpentara, ha permesso ai poliziotti di scovare una base di spaccio in via Val Chisone.

Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento segnalato, hanno avvertito subito il forte odore di marijuana e trovato il ragazzo, successivamente identificato per C.B.A., 22enne italiano, intento a fumarsi uno spinello. Inoltre alla vista degli agenti non è sfuggita la presenza, nella camera da letto del giovane, di 2 bilancini, un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente e svariate bustine solitamente usate per il confezionamento.

E’ stata quindi effettuata una perquisizione che ha permesso di rinvenire, celata nei vari siti dell’appartamento, quasi 7 etti di droga tra hashish e marijuana. Ultimate le indagini, il 22enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In via Boccea, angolo via Casal del Marmo invece, durante il transito di una volante, il conducente di un’autovettura proveniente nel senso opposto, quando si è accorto della presenza della Polizia di Stato ha accelerato la sua andatura al fine di eludere un eventuale controllo da parte degli agenti.

La ‘manovra’ però non è sfuggita all’attenzione dei poliziotti che, subito dopo, hanno bloccato l’autovettura procedendo al controllo degli occupanti. Indosso ad uno dei due, colui che sin da subito ha manifestato un atteggiamento nervoso e infastidito, sono stati trovati, occultati all’interno degli slip, diversi involucri contenenti cocaina ed una somma di quasi 400 Euro.

L’uomo, K.A., albanese di 27 anni, è stato infine arrestato.Gli uomini del commissariato Viminale, durante alcuni mirati servizi d’osservazione svolti nelle adiacenze della stazione Termini, dopo aver assistito ad uno scambio droga/denaro, hanno bloccato C.A., malese di 24 anni. Lo straniero, indosso aveva diverse dosi già pronte e quantitativi di hashish e marijuana.

Accompagnato negli uffici del commissariato per ultimare le indagini è stato successivamente arrestato.

Negli stessi servizi, e sempre nei luoghi circostanti la stazione Termini, ma con tempistiche diverse, gli agenti hanno arrestato J.L., gambiano di 26 anni. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, dopo essersi incontrato ed appartato con un’altra persona per lo scambio, è stato bloccato.

L’uomo ha dapprima aggredito gli agenti tentando una breve fuga ma è stato bloccato. J.L. una volta perquisito è stato trovato con indosso – tutto nascosto in una scarpa – diverse dosi di eroina, cocaina ed hashish.

Lo straniero oltre che per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.“Aò ce stanno le guardie”, questa la ‘segnalazione’ di uno dei componenti di un gruppo di sei persone in via Manfredonia, in zona Prenestino, all’avvicinarsi degli agenti per un controllo e che, a seguito dell’avviso udito anche dalla pattuglia, ha fatto si che uno di loro iniziasse a scappare. C.A., 48enne italiano, fermato e bloccato subito dopo è stato trovato con indosso 16 involucri di cocaina e 50 Euro.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed inoltre multato per non aver rispettato le disposizioni relative al DPCM in quanto si trovava fuori casa alle 3 di notte.

In zona Prati, in Viale Giulio Cesare, nei pressi della fermata metropolitana “Ottaviano”, al passaggio della volante del commissariato Prati, un uomo, successivamente identificato per C.C.J.A., filippino di 36 anni, appena sceso dal suo monopattino, ha cercato di nascondere uno zainetto dietro un muretto, ma la ‘manovra’ non è sfuggita all’attenzione dei poliziotti che, scesi dalla volante, hanno fermato e controllato l’uomo.

All’interno dello zainetto sono stati trovati 2 pacchetti di sigarette con diversi involucri contenenti dello “shaboo” e indosso al 36enne, la somma di 40 Euro. C.C.J.A. ultimate le indagini è stato arrestato.

Nel territorio del IV Distretto Casilino, gli uomini della Polizia di Stato a seguito di uno specifico servizio d’osservazione finalizzato al contrasto ed alla lotta agli stupefacenti, hanno arrestato M.S., 20enne romano.

Il ragazzo, all’interno del suo appartamento in uno stabile in via dell’Archeologia, deteneva diversi involucri di cocaina ed una somma pari a 1.780 Euro.

Inoltre, sono stati rinvenuti anche diversi artifizi pirotecnici artigianali, di illecita detenzione, che hanno richiesto l’intervento del personale degli artificieri della Questura di Roma, che ha provveduto a sequestrare il tutto. M.S., al termine delle indagini, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di materiale esplodente.

Un’ulteriore base di spaccio realizzata nel proprio appartamento, è stata individuata dagli uomini del commissariato Tuscolano, impiegati nei servizi per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, nei pressi di un edificio su via dell’Acquedotto Alessandrino.

Ad essere arrestato, F.M., 35enne romano il quale è stato trovato in possesso di quasi 3 etti di hascisc, suddivisi in varie taglie ed un importo di 90 Euro. L’uomo, privo di attività lavorativa e fruitore del reddito di cittadinanza, al termine delle indagini è stato arrestato.

Mentre è stato uno scambio denaro/droga in ‘flagrante’, a cui ha assistito personale della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio, all’interno dei giardini pubblici nel quartiere Colli Aniene a far scattare le manette per G.S., 18enne romano. Il ragazzo, dopo aver ceduto la droga, accortosi della presenza delle ‘guardie’ ha cercato di fuggire ma è stato subito bloccato.

La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire hashish e cocaina oltre ad un importo di 825 Euro.Hanno approfittato del rincasare del padre per poter cogliere sul fatto lo spaccio del figlio all’interno di casa.

Infatti gli agenti del commissariato Appio, che da tempo tenevano sotto osservazione i movimenti di S,P., romano di 23 anni, al fine di non compromettere l’effetto sorpresa e non dar modo al ragazzo di potersi disfare della droga, con uno stratagemma sono riusciti ad accedere all’interno dell’appartamento ed a recuperare dosi di cocaina, hascisc e marijuana, oltre ad un importo di 200 Euro quale probabile provento dell’attività di spaccio.

Accompagnato successivamente presso il commissariato, S.P. è stato poi arrestato.

Ad Ostia invece, i servizi improntati a contrastare lo spaccio di droga da parte del personale del X Distretto Lido di Roma, hanno permesso di scovare una base all’interno di un appartamento di via Ottoni Fattiboni.

Gli agenti, con l’ausilio di personale del reparto cinofili, hanno recuperato diversi quantitativi di droga tra cocaina, hascisc e marijuana oltre ad un bilancino di precisione, un coltello con la lama sporca di sostanza stupefacente, un foglio riportante l’attività di spaccio ed un importo di 500 Euro. L’inquilino, D.M.D., romano di 37 anni, è stato arrestato al termine delle indagini.

In una via adiacente Piazza Navona, il personale del I Distretto Trevi Campo Marzio, al termine di un’attività info-investigativa con specifici servizi di osservazione, al termine di uno scambio droga/soldi, ha bloccato, e successivamente tratto in arresto, L.G., romano di 28 anni. Indosso all’uomo sono stati trovati diversi involucri di cocaina e oltre 700 Euro in contanti.

Sempre a seguito di una mirata attività d’indagine, gli uomini del commissariato Porta Maggiore, nei pressi di via L’Aquila hanno arrestato C.L., cittadino senegalese di 47 anni mentre cedeva della droga in cambio di denaro. In suo possesso oltre alla dose di eroina è stata rinvenuta anche la somma di 100 Euro.

A Velletri, gli agenti del locale commissariato, dopo alcuni servivi di osservazione e pedinamento, seguendo il rientro a casa della convivente, sono riusciti ad accedere nell’appartamento e cogliere di sorpresa il trentenne I.D.

Subito un fortissimo odore di marijuana ha colpito l’olfatto dei poliziotti che hanno avviato una perquisizione dell’intero appartamento.

Cocaina, marijuana, hashish, materiale per il confezionamento ed un importo di 340 Euro, il ‘bottino’ recuperato e sequestrato dagli uomini della Polizia di Stato. I.D. è stato infine accompagnato negli uffici del commissariato per ultimare le indagini al termine delle quali è stato arrestato.

