Capitale italiana della Cultura 2022: non ce la fa Cerveteri

Tra le 10 città arrivate in finale il Ministero dei Beni Culturali ha decretato la vittoria di Procida

Alla fine la decisione del Ministero dei Beni Culturali ha deciso quale sarà la città italiana destinata a diventare, per il 2022 la Capitale italiana della Cultura.

Si tratta di Procida

La decisione è arrivata poco fa con la proclamazione del vincitore in diretta sul canale youtube del Ministero (clicca qui).

La città etrusca di Cerveteri, tra le 10 finaliste, dunque, non riesce ad accaparrarsi il titolo.

“La cultura – ha detto il presidente della giuria, Stefano Baia Curioni – è oggi pensata davvero come un fattore essenziale di espressione delle capacità delle collettività”.

Motivo per il quale, secondo il presidente di giuria, il Ministero dovrebbe in qualche modo provare a valorizzare non solo la vincitrice del titolo ma anche le 9 finaliste.

Dello stesso avviso il ministro alla Cultura, Dario Franceschini: “E’ un investimento che dobbiamo fare anche nel recovery plan. Nel video mostrato si vede la forza incredibile che abbiamo”, sicuro che “abbiamo la capacità di attrarre viaggiatori intelligenti da tutto il mondo”.

“Dobbiamo trovare – ha concluso Franceschini – il meccanismo per premiare anche le 9 finaliste”.

