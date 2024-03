Dimensionamento scolastico, il sindaco Gubetti firma ricorso per sospendere la delibera Regionale

“Questa mattina ho firmato il Ricorso con richiesta di misura cautelare per l’annullamento previa sospensiva della Delibera della Giunta Regionale del Lazio del 4 gennaio 2024 con cui è stato approvato il “Piano Regionale di dimensionamento scolastico” con il quale viene sopresso l’Istituto Comprensivo Don Milani e accorpato all’IC Marina di Cerveteri. Una decisione contro la quale abbiamo manifestato in tutte le sedi la nostra contrarietà chiedendo di ritornare su questa scelta che riteniamo vada contro gli interessi del territorio”.

“Ancora una volta ci troviamo a dover lottare per vedere garantiti dei diritti che riteniamo inviolabili come il Diritto allo studio, la continuità didattica, l’autonomia scolastica. Le conseguenze più pesanti di questa scelta, fatta sui numeri e non con i territori, saranno a danno delle categorie più fragili della popolazione in età scolare. Torniamo a chiedere che scelte con ricadute così pesanti sui territori vengano condivise con chi i territori li amministra e li conosce, lavorando per il futuro dei nostri ragazzi. Siamo ancora in tempo per rimettere la scuola al centro”.

Così il sindaco Elena Gubetti in un post social