“L’amministrazione se ne renda conto: può dare un futuro occupazionale ai nostri giovani”

Insieme per Cerveteri: “Nuova provincia può far crescere il territorio” –

“Una nuova provincia da Fiumicino a Montalto di Castro, che comprenderebbe 12 comuni, per un totale di 220 mila abitanti.

Si va verso una programmazione per realizzare il sogno dei cittadini del litorale, quello di scindersi da Roma”.

È questa l’opinione di Insieme per Cerveteri, espressa in un comunicato che specifica che “per il gruppo Insieme per Cerveteri, guidato dal consigliere Gianluca Paolacci, la provincia Porta d’Italia è una vera opportunità per dare un valore al territorio, che può avare un rilancio sociale, culturale ed economico”.

“Ho partecipato alla conferenza al comune di Ladispoli, ed ho apprezzato le considerazioni fatte dagli amministratori – commenta Paolacci – Noi come Insieme per Cerveteri siamo in totale accorso, crediamo che per sviluppare turismo, portare nuovi posti di lavoro e godere di servizi alla scuola e alla sanità, ci sia bisogno di autonomia.

Possiamo dare un futuro ai nostri giovani con l’istituzione della Provincia, che ha diritto a un ospedale, un ateneo universitario, una Prefettura e una Questura, tanto per citare alcuni enti. Ciò è sinonimo di sviluppo e crescita, di riprenderci quello che ci manca, visto che Cerveteri è stata abbandonata dalla politica romana.

Senza dimenticarci che ci sarà la nascita di una classe dirigente politica, che ci darà la possibilità di avere nostri rappresentanti in regione o in parlamento. Pertanto, spero che l’amministrazione si attivi per far nascere questo importante progetto”.

(Foto di repertorio: Palazzo Valentini, la sede della ex Provincia di Roma)