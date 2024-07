Attività della Polizia di Stato in ambito ferroviario, nel territorio di Roma e provincia: 10.502persone identificate di cui7.368a Roma e provincia, 1persona arrestata in ambito provinciale, 20 persone denunciate in stato di libertà in ambito regionale, di cui 1in ambito provinciale, 663pattuglie impiegate in stazione di cui 476impiegate in stazione nell’ambito provinciale, 8 contravvenzioni amministrative elevate di cui 4 al Regolamento Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana appena trascorsa.

Particolare rilievo ha assunto l’operazione “ALTO IMPATTO” nelle giornate del15 e 17 luglio 2024: i controlli volti ad incrementare il livello di sicurezza hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della Polizia Ferroviaria nell’area interna ed esterna alla stazione di Roma Termini.

Sono stati rintracciati soggetti pericolosi e molesti, identificate persone di nazionalità extracomunitaria, individui dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, bonificate le aree di interesse dell’utenza, controllati esercizi pubblici commerciali: l’attività ha condotto all’identificazione di791persone, decine di bagagli controllati da parte della Polizia Ferroviaria, per un totale di 26 pattuglie impiegate in stazione.

Nella nottata del 15 luglio il personale del Reparto Stazione di Roma Termini, nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, ha tratto in arresto 1 persona per il reato di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel particolare gli agenti in servizio nello scalo di Roma Termini venivano inviati dal locale Centro Operativo Compartimentale su segnalazione della pattuglia dell’Esercito Italiano, all’uscita di via Giovanni Giolitti, per un soggetto che inveiva contro la squadra dei militari. Visto il sopraggiungere degli operatori di Polizia, lo straniero iniziava a proferire frasi disconnesse e senza senso, fino a riversare in terra tutto il contenuto dei suoi bagagli. In quel frangente si avvicinava un secondo straniero che riconosceva nel materiale sversato in terra oggetti di sua proprietà in quanto nella mattina odierna aveva subito una rapina. Tra i due stranieri scaturiva una violenta colluttazione, in cui uno dei soggetti per divincolarsi dagli agenti colpiva volutamente uno degli operatori Polfer. I soggetti venivano messi in sicurezza ed accompagnati presso il Reparto di Stazione di Roma Termini per la compiuta identificazione.

Contestualmente uno dei due uomini veniva denunciato in stato di libertà per il reato di rapina.

Nel pomeriggio del 17 luglio il personale del Reparto Stazione di Roma Termini ha denunciato in stato di libertà 1 persona, per il reato di Procurato Allarme.

Nel particolare il locale Centro Operativo Compartimentale ha comunicato agli agenti che era stata segnalata, da parte di un capotreno, la presenza di una persona armata di pistola a bordo di un convoglio in arrivo nella stazione ferroviaria di Roma Termini.

Il capotreno riferiva altresì di trovarsi in compagnia di un viaggiatore nella vettura n. 3 del treno in questione, il quale asseriva di essere stato minacciato da un uomo armato di pistola che si trovava nella vettura n. 2. Nell’immediatezza dei fatti gli agenti si portavano sul binario in attesa dell’arrivo del convoglio e procedevano ad un servizio mirato all’esterno ed all’interno del treno ove prendevano contatti con il personale F.S. Giunti sulla vettura indicata gli operatori identificavano compiutamente il soggetto richiedente che, a loro avviso, è apparso subito come una persona poco attendibile, e da un accurato controllo ai viaggiatori non veniva riscontrata alcuna presenza della persona descritta.

Pertanto non trovando alcun riscontro alla segnalazione pervenuta, il soggetto è stato accompagnato negli uffici del Reparto Stazione Termini dove, dopo aver preso a verbale il capo treno interessato, il viaggiatore è stato denunciato per Procurato Allarme. Nella giornata del 19 luglio il personale della Squadra di Polizia Amministrativa del Compartimento Polfer per il Lazio ha svolto un servizio straordinario cosiddetto “Antidegrado” presso la Stazione di Roma Tuscolana, nelle aree limitrofe, all’interno ed all’esterno dell’impianto ferroviario. Tale servizio predisposto, mirato a contrastare il fenomeno della presenza di persone senza fissa dimora, di immobili occupati e masserizie e rifiuti abbandonati, nonché volto all’accurato controllo degli utenti del servizio ferroviario, ha dato i seguenti risultati: sono stati impiegati 10 operatori della Squadra Amministrativa del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio; l’attività ha condotto all’identificazione di 114 persone, sono stati effettuati 3 controlli amministrativi su esercizi commerciali ed elevate 2 sanzioni amministrative.

292persone identificate, questo è il bilancio dell’attività di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito di un controllo “straordinario” a bordo di convogli ferroviari nella tratta Roma Termini – Formia e viceversa, svolto nella giornata del15 luglio, promosso dal Servizio Polizia Ferroviaria, nell’ambito dell’operazione “ALTO IMPATTO”. Il servizio disposto è mirato alla prevenzione ed alla repressione dei reati commessi a bordo treno, nonché all’accurato controllo degli utenti del servizio ferroviario e dei loro bagagli.