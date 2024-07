Santa Marinella, inaugurata domenica la riapertura stagionale del PIT (punto informazione turistica) in Piazza Civitavecchia –

Inaugurata domenica mattina la riapertura stagionale del PIT, il punto di informazione turistica, che si trova in Piazza Civitavecchia a Santa Marinella.

“Presso il PIT sarà possibile avere informazioni e conoscere le attrattive locali. Un servizio per turisti e cittadini, che necessitano di notizie utili alla visita e alla permanenza nella nostra città”,ha spiegato il sindaco Pietro Tidei,

Ad occuparsi della gestione del PIT è la Biblioteca Civica che coordina i ragazzi del servizio civile, che si occupano del front office e della divulgazione del materiale informativo inerente le attività culturali e turistiche.

“Fin dai primi minuti di apertura abbiamo notato che moltissimi visitatori si sono rivolti al Gazebo del Pit per chiedere informazioni di vario tipo- ha affermato la consigliera Paola Fratarcangeli, promotrice del progetto-

In particolare, le persone vogliono sapere come e quando poter visitare il sito archeologico di Castrum Novum o gli orari di apertura del Museo del Mare e della Navigazione al Castello di Santa Severa. Ecco allora che presso il PIT si potranno avere tutte queste informazioni e ritirare il materiale illustrativo. Ci rivolgiamo inoltre a tutte le attività private informandole che è possibile rivolgersi al punto turistico per fornire depliant o notizie sulla propria attività o sulle iniziative di interesse pubblico”, ha spiegato Fratarcangeli.

“I ragazzi del servizio civile, che fanno riferimento alla nostra Biblioteca e al Museo civico, si alterneranno negli orari di apertura del PIT per accogliere i turisti che scelgono Santa Marinella- ha precisato l’assessore Gino Vinaccia- Sono tutti ragazzi qualificati, di formazione universitaria, che parlano le lingue straniere e hanno ottime capacità relazionali. Loro sapranno dare tutte le informazioni utili sulle varie iniziative culturali della città, fornendo i programmi delle iniziative che sono attualmente in corso”.

All’inaugurazione in piazza Civitavecchia, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, anche il consigliere Alessio Manuelli.

Il PIT sarà aperto ogni fine settimana:

Venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00

Domenica dalle 9:30 alle 12:30