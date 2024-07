Assise giovanile convocata per martedì 23 luglio alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone

Si insedia il Consiglio comunale dei giovani di Cerveteri: domani la prima seduta –

Si insedia il Consiglio comunale dei giovani di Cerveteri: domani la prima seduta

Domani, martedì 23 luglio si insedierà il primo Consiglio comunale dei giovani di Cerveteri. All’ordine del giorno della prima seduta, la convalida degli eletti e l’elezione del Presidente e del Vicepresidente. La seduta, convocata per le ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone segue la consultazione elettorale tenutasi lo scorso sabato 29 giugno.

“Il Consiglio comunale dei giovani – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – era un punto del nostro programma elettorale e sul quale abbiamo iniziato a lavorare sin da subito in maniera corale, grazie al supporto della Giunta, dei Consiglieri comunali, dei nostri uffici e soprattutto da parte di quelli che saranno i protagonisti del Consiglio comunale, ovvero i giovani della nostra città, primo fra tutti il Delegato Christian Matilli, che ha creato un gruppo di lavoro davvero molto operativo”.

“Consideriamo il Consiglio comunale dei giovani uno strumento di partecipazione fondamentale all’interno della nostra città, in particolar modo in questo determinato contesto storico in cui la disaffezione nei confronti della politica in generale ha raggiunto i massimi storici – ha aggiunto il Sindaco Elena Gubetti – l’interesse e la partecipazione giovanile invece è stata molto forte a Cerveteri: abbiamo avuto una contesa elettorale estremamente attiva, carica di iniziative e progetti e soprattutto, basata sul rispetto reciproco. L’obiettivo del Consiglio comunale dei giovani è quello di dare loro il giusto spazio per esporre le loro necessità sulle tematiche legate alla loro fascia d’età e portare all’attenzione mia e della Giunta quegli argomenti che sono per loro di maggiore interesse. Sono certa che dalla loro energia e dal loro desiderio di essere protagonisti attivi all’interno della nostra città, avremo non soltanto un grande contributo ma anche molto da imparare. Buon lavoro ragazzi!”.

Il Consiglio comunale dei giovani, composto da 15 seggi totali, è così suddiviso: nella Lista “Onda Nuova” sono stati eletti dieci consiglieri, ovvero Francesca Mastroiaco, Alessandro Maria Panizza, Francesco Canicossa, Mario Savarese, Eleonora Luciano, Daniele Donnini, Giulia Di Marco, Fabio Pilia, Sofia Chiappini e Lorenzo Grazioli. La lista “Regeneration Cerveteri” ha invece ottenuto 5 seggi, ovvero quelli di Christian Matilli, Irene De Santis, Roberto Leporani, Sara Mundula e Leonardo Corcioni.