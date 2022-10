Crisi energetica, Zito: “Comune e commercianti pensino ad un Natale ad impatto 0”

Crisi energetica: Giuseppe Zito, segretario del PD Cerveteri, invita comune e commercianti a pensare ad un Natale ad impatto 0

“Con una guerra al centro dell’Europa che semina sempre più terrore, in una crescente escalation che desta preoccupazioni sempre più serie, in un teatro di morte e in uno scenario economico e sociale che a breve sarà ingestibile vorrei avanzare una proposta di buon senso” esordisce così il segretario del circolo del PD di Cerveteri, Giuseppe Zito.

“Con l’arrivo del Natale le città si illuminano a festa creando quel clima speciale che scalda più di ogni altro i nostri cuori – prosegue il consigliere della città di Cerveteri – quest’anno il periodo natalizio arriverà nel pieno di una crisi energetica, economica e sociale. Per questo motivo propongo agli amministratori e ai commercianti di immaginare un Natale a consumi zero, senza sprechi!”

“Molte famiglie non sanno come pagare le bollette, moltissime non avranno la possibilità di accendere i riscaldamenti. Gli enti locali, anche loro sfiancati dal caro bollette, dovranno capire come essere al fianco dei più poveri, come sostenere le tante famiglie in difficoltà. Per questo motivo chiedo di fare un Natale con la testa e con il cuore” conclude Giuseppe Zito