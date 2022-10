Piccole letture d’autunno: il 19 ottobre nella Biblioteca di Ladispoli

Il gruppo Nati per leggere ci invita a Piccole letture d’Autunno, un ciclo di incontri che partirà il 19 ottobre nella biblioteca di Ladispoli

“Gentili lettori e amici della Biblioteca, il 19 ottobre la Biblioteca dà il via all’iniziativa Piccole letture d’Autunno, ciclo di incontri di letture a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni a cura del Gruppo Volontari Nati per Leggere di Cerveteri-Ladispoli-Manziana.

Come ormai molti di voi sanno, la Biblioteca aderisce al programma Nati Per Leggere fin dai suoi primi anni di attività in Italia: un progetto mondiale che si preoccupa di spiegare in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere, sin dalla più tenera età.

Leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, ci permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.

E’ un gesto semplice, quello della lettura fatta a bassa voce al proprio piccolo, ma che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Durante gli appuntamenti di Piccole letture d’Autunno , che si protrarranno fino a Dicembre, accoglieremo tutti i genitori per conoscere la nostra Sala Ragazzi, sempre ricca di libri e curiosità, per spiegare il progetto e per dare tutte le informazioni e i consigli utili affinché la lettura condivisa diventi una pratica quotidiana irrinunciabile in famiglia.

Il primo appuntamento è mercoledì 19 ottobre alle ore 16:45, le letture sono dedicate a bambini da 0 a 6 anni, la partecipazione è libera e gratuita ma è gradita la prenotazione.

…vi aspettiamo numerosi!”

Si accoda all’invito anche l’amministrazione comunale di Ladispoli, che invita tutta la cittadinanza a prendere parte all’iniziativa