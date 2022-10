Cerveteri, Anno Zero continua il suo impegno per l’integrazione e l’inclusione di tutti i cittadini

Anno Zero continua il suo impegno per l’integrazione e l’inclusione di tutti i cittadini, riceviamo e pubblichiamo:

“Solidarietà, Pace e Integrazione” sono state le parole adottate nell’ultimo incontro tenuto dalla Lista Anno Zero per la chiusura della campagna elettorale. Parole che oggi più che mai sono fondamentali e danno valore al lavoro svolto in questi anni di legislatura, oltre che all’impegno e alla continuità del lavoro delle singole persone. Anno Zero ritiene indispensabile continuare questo percorso iniziato 10 anni fa, dell’integrazione e dell’inclusione di tutti i cittadini residenti di origine straniera. È per questo motivo che stiamo facendo un lavoro di informazione e sensibilizzazione, affinché prossimamente la città possa avere i nuovi rappresentanti della Consulta dei Cittadini Migranti. La Consulta a sua volta eleggerà il suo presidente, che coprirà il ruolo di Consigliere aggiunto all’interno del Consiglio Comunale. Ringraziamo fin d’ora la nostra Delegata Lucia Lepore che ha lavorato a quest’obiettivo fin dalla sua costituzione.

Invitiamo tutti i cittadini di origine straniera e non, a partecipare Sabato 22 Ottobre, alle ore 11:00 al primo incontro informativo per l’elezioni dei rappresentanti della Consulta presso il Centro Polivalente di Via Luni – Cerenova.