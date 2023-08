Cerveteri, Gubetti: “la spiaggia Liberamente resta aperta fino al 3 settembre”

“Oggi, giovedì 31 agosto, si sarebbe dovuta concludere la stagione di LIBERAMENTE, la spiaggia pubblica, di proprietà comunale, gratuita e completamente accessibile alle persone con disabilità che oramai da tre stagione allieta le estati di tantissimi cittadini non solo di Cerveteri, ma provenienti anche da Comuni limitrofe. In queste ore, insieme all’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini e agli uffici abbiamo cercato di reperire le risorse per prolungare i suoi giorni di apertura. Sono quindi felice di potervi comunicare che siamo in grado di prolungare l’apertura ancora per qualche giorno, ovvero fino a DOMENICA 3 SETTEMBRE”.

“Avremmo voluto fare molto di più, ma come potrete immaginare è un servizio quello di Liberamente che comporta numerosi costi, ma che siamo felici in ogni caso di sostenere se questi possono garantire accessibilità a tutti sull’arenile. Le modalità di prenotazione al servizio sono sempre le stesse: sarà sufficiente chiamare il numero: 3274251773. Con l’occasione, ringrazio tutto il personale della spiaggia per il lavoro svolto in questi mesi e auguro a tutti i fruitori ancora un buon mare!”.