Ladispoli, manutenzione del verde: Sinistra Italiana risponde all’Assessore Pierini

Caro Assessore Pierini,

Come già preannunciato, Sinistra Italiana è contro ogni tipo di “manutenzione straordinaria” relativa allo sfalcio dei marciapiedi.

Siamo contro perché da mesi, abbiamo denunciato questo stato di cose. Decine di segnalazioni di cittadini, con foto e video raccontano una città ben diversa e totalmente abbandonata dalla vostra amministrazione.

Di straordinario c’è solo il vostro disinteresse, pagatelo voi anziché i cittadini.

Se, come dice Lei, Assessore, a giugno è scaduto il contratto (di cui non c’è traccia, alla faccia della trasparenza) per lo sfalcio e la pulizia dei marciapiedi, ci chiediamo come mai oggi sia apparso un Suo comunicato, dando la colpa addirittura al clima di questa stagione che ha fatto crescere le erbacce così rigogliose e dimenticando quello che aveva detto solo qualche settimana fa.

Qualora Assessore, Lei abitasse su un altro pianeta, le erbacce (ma anche le piantine e gli alberelli) crescono con l’acqua, e in questa “stagione” non ci risulta abbia piovuto così tanto…

Avete dato in gestione il verde pubblico per farlo curare ai privati: le spese di manutenzione sono aumentate e sono in gran parte “straordinarie”.

Non crede anche Lei ci sia qualcosa di strano?

Se qualcuno ha sbagliato, cominciasse a pagare.

I cittadini sono stufi e noi, come Circolo, difendiamo gli interessi dei cittadini quando notiamo delle assurdità.

Non trova che anche questo, sia “straordinario”?

Circolo Sinistra Italiana

Roma Litorale Nord

“Mahsa Amini”