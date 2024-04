Cerveteri: dodici dipendenti comunali di Cerveteri passano dalla categoria B alla C

Dodici dipendenti comunali di Cerveteri passano dalla categoria B alla C

L’Assessore al Personale Alessandro Gnazi: “Continua l’azione di riorganizzazione del personale dipendente. Era fondamentale valorizzare le risorse presenti già in organico”

Quest’anno la festa dei lavoratori del primo maggio coinciderà con un importante e significativo atto in favore di diversi dipendenti del Comune di Cerveteri.

Nello specifico si procederà a completare l’opera di verticalizzazione di diversi lavoratori inquadrati all’interno dell’area “operatori esperti” (ex categoria B), che verranno verticalizzati nell’ambito dell’area “istruttori” (ex categoria C).

Si tratta di giovani laureati e dipendenti di grande esperienza (alcuni da almeno due decenni), sempre nella medesima categoria essenzialmente per esigenze economiche della macchina amministrativa.

A partire dal 1 maggio, pertanto, l’amministrazione Gubetti arriverà ad un totale di n. 12 dipendenti verticalizzati da B a C nello spazio di pochi mesi.

“Mi fa davvero piacere rendere noto che l’Amministrazione – commenta Alessandro Gnazi, Assessore al personale ed alla programmazione economica del Comune di Cerveteri – stia completando l’obiettivo che si era prefissata ad inizio mandato di verticalizzare tutte le categorie ex B, alcune di esse in forza nel nostro comune da così tanti anni che rischiavano di andare in pensione con questo inquadramento. Non era plausibile pensare di perdere simili professionalità perché costretti a fare concorsi pubblici in altri Enti per un avanzamento di carriera”.

Precisa sempre l’Assessore Gnazi: “L’Amministrazione ha deciso di avviare tale procedura alcuni mesi fa ed a fine 2023, proprio per tale ragione, era stato indetto un bando di selezione per 5 passaggi che prevedevano sia una procedura ordinaria che in deroga, premiando gli anni di servizio, che sappiamo bene equivalere ad esperienza. Non volevamo, però, che tale scelta fosse a discapito dell’assunzione di nuovo personale e, pertanto, abbiamo applicato la normativa che permette di utilizzare delle somme rientrati nel fondo salario accessorio del personale per finanziare tali passaggi senza quindi intaccare le somme destinate alle assunzioni ordinarie che faremo partire nelle prossime settimane. Con quel bando abbiamo verticalizzato 5 categorie ex B, ma l’obiettivo era quello di provvedere a verticalizzare anche tutti coloro che avevano partecipato manifestando la loro volontà di voler crescere professionalmente e, per tale motivo, l’Amministrazione ha deciso di fare ulteriori 7 passaggi di carriera che, come detto, decorreranno da domani, 1 maggio”.

“Questa attività – prosegue ancora l’Assessore Gnazi – va nella direzione di investire sul dipendente pubblico, anche perché ciò, oltre al benessere personale del lavoratore, si ripercuote sull’andamento dell’Ente. Un dipendente più soddisfatto è anche più produttivo e più interessato al lavoro che svolge. Parlando con i dipendenti ci si è resi conto che, aldilà dell’incentivo economico, i fattori chiave per la loro dedizione sono l’autonomia nella gestione degli incarichi e le opportunità di crescita professionale che, con queste progressioni, auspichiamo aver garantito. Chiaramente ancora c’è molto da fare, soprattutto in materia di manutenzione degli edifici comunali, ma certamente questo è stato un passaggio importante che mi fa piacere avvenga formalmente in una giornata, come quella del primo maggio, ricca di significato, dedicata al lavoro ed ai lavoratori. Ringrazio naturalmente tutte le persone che hanno permesso di raggiungere questo obiettivo sotto il profilo tecnico, come il Segretario Comunale Dott.ssa Ventriglia, il Dirigente all’aera personale Dott. Magnosi e l’intero ufficio della Gestione Risorse Umane”.