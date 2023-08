Tra Parco della Legnara, Lungomare dei Navigatori Etruschi e iniziativa del Rione Casaccia registrato un boom di presenze

“Cerveteri città viva e attrattiva, trascorso un weekend di eventi straordinario”, il Sindaco Gubetti commenta la stagione estiva –

“Quello appena conclusosi è stato un weekend straordinario per Cerveteri, con tantissimi eventi che hanno richiamato un pubblico davvero vasto. Dagli spettacoli dell’Estate Caerite al Parco della Legnara, dove solamente con gli appuntamenti di Marco Falaguasta e la Pink Floyd Experience, tra l’altro quest’ultimo con ingresso a pagamento, sono state registrate oltre 2mila presenze, passando per l’esordio di Etruria Eco Festival con Max Giusti a Campo di Mare che ha fatto segnare un tutto esaurito, fino al tradizionale evento del Rione Casaccia dove hanno partecipato oltre 300 persone, il finesettimana appena trascorso ha dato una ulteriore conferma di quanto la nostra sia una città viva, con un’offerta culturale estiva in grado di attrarre le famiglie e di invogliarle ad uscire. Una risposta concreta, con i dati ufficiali alla mano, che dimostra come l’impegno e il lavoro della nostra squadra sia sempre tantissimo e che contrariamente a chi vuole sempre raccontare una città spenta, la nostra è una realtà viva e vivace che risponde bene agli eventi proposti. Adesso siamo pronti per terminare l’estate in grande, con i tanti concerti di Etruria Eco Festival in riva al mare e con la 60esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, per la quale stiamo lavorando ad un programma davvero esplosivo”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Spesso leggo commenti provenienti tutti dalla stessa parte politica della città che Cerveteri è una città che non offre attrattive – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – vogliono raccontare solo il brutto ma non è un problema a raccontare il bello ci pensano i tanti cittadini che apprezzano e partecipano alla vita della città. Dall’inizio di luglio a Campo di Mare ci sono spettacoli, serate di musica e iniziative, che stanno riscuotendo un grande successo soprattutto tra i giovani, che anziché andare a Roma o in altre città rimangono qui a Cerveteri, a pochi minuti da casa. Alla Legnara tutti gli appuntamenti andati in scena sino ad ora sono stati un successo. Le tantissime presenze degli ultimi giorni, confermano l’attrattività del nostro territorio e il lavoro fatto per garantire un’estate ricca di eventi è una riconferma dell’impegno, dello spirito e della volontà di continuare a lavorare per la città. Sono sicura che anche i prossimi appuntamenti saranno graditi dal pubblico. Non mi resta altro dunque che invitare cittadini, villeggianti e visitatori a le prossime sere, insieme ai tanti artisti e spettacoli in programma nel territorio”.