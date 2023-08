Ferragosto-Natale di Civitavecchia. Le limitazioni al traffico per domani –

Disciplina viaria straordinaria in occasione delle manifestazioni di Ferragosto e “Natale di Civitavecchia”.

Dal comando di polizia locale fanno sapere che su viale Garibaldi, piazza della Vita e strade limitrofe al fine di consentire il regolare svolgimento degli eventi connessi è stata predisposta un’ordinanza a firma del comandante Ivano Berti.

Come si legge nell’ordinanza, quindi “non si dovranno lasciare veicoli in sosta dalle 15 fino alle ore 24 del giorno 15 agosto 2023 (e comunque fino a cessate esistenze del giorno 16 agosto 2023) in:

– VIALE G. GARIBALDI, entrambi i lati del tratto compreso tra largo Plebiscito e largo Galli, inclusa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno: riservando la parte di parcheggio a monte (zona alberata), ricompresa tra l’Hotel Mediterraneo-viale Garibaldi-via Santa Fermina, ai veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità; che potranno percorrere la carreggiata interna a tale area entrando da via Santa Fermina ed uscendo su via Bruno in direzione monte:

– LARGO MILITE IGNOTO, che sarà destinato ai veicoli di soccorso, emergenza, polizia e di protezione civile:

– VIA SANTA FERMINA, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi:

– VIA BATTISTI, lato monte del tratto compreso tra via Toti e via Cialdi

Inoltre è prevista l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta di quelli eventualmente lasciati in sosta, ad esclusione dei mezzi autorizzati e a supporto della manifestazione; 2. dalle ore 17:00 fino alle ore 24:00 del giorno 15 agosto 2023, e comunque fino a cessate esigenze del giorno 16 agosto 2023, in:

– VIALE GARIBALDI, tratto compreso tra largo Plebiscito e via Santa Fermina inclusa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno

– LARGO MILITE IGNOTO: l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare ad esclusione dei veicoli autorizzati e a supporto della manifestazione;

consentire ai veicoli in sosta su VIA CIALDI, nel tratto compreso tra viale Garibaldi e via Battisti, di uscire dai parcheggi percorrendo la strada in senso contrario di marcia per raggiungere l’intersezione con via Battisti per poi proseguire in direzione Roma;

– VIA BATTISTI, tratto compreso tra via Toti e via Cialdi: l’istituzione della disciplina temporanea di doppio senso di circolazione; l’istituzione della disciplina temporanea di direzione obbligatoria diritto, da porre in essere su via Battisti all’intersezione con via Cialdi; l’istituzione della disciplina temporanea di direzione obbligatoria a destra, da porre in essere su via Battisti all’intersezione con via Toti;

– VIA CIALDI, direzione di marcia monte-mare: l’istituzione della disciplina temporanea di direzioni consentite a destra e a sinistra, da porre in essere all’intersezione con via Battisti;

– l’istituzione della disciplina di divieto di transito per gli autobus e per i veicoli aventi un peso a pieno carico superiore a ton.3,5 (da attuarsi consequenzialmente all’interdizione veicolare) sulla direttrice: VIA CASTRONOVO o VIA DELLE QUATTRO PORTE – VIALE DELLA VITTORIA – VIALE GARIBALDI (tratto compreso tra largo Galli e via Santa Fermina) – VIA SANTA FERMINA (tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi) – VIA CRISPI; in deroga al divieto, sarà consentito il transito ai veicoli della Soc. “C.S.P. S.r.l.” del servizio T.P.L. e Igiene Pubblica, ai Taxi e agli N.C.C, che potranno recarsi alla Stazione FS o percorrere la direttrice sopra indicata”.

Indicazioni stradali saranno poste nei punti strategici per il traffico, avvertendo delle chiusure, delle deviazioni e delle limitazioni temporanee poste in essere. Si raccomanda pertanto agli automobilisti la massima attenzione ai cartelli e alla segnaletica, oltre che alle indicazioni del personale di polizia locale.