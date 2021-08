Week end di controlli delle forze dell’ordine nelle zone della movida e sul litorale

Controllate circa 3946 persone e 700 esercizi commerciali

Week end di controlli delle forze dell’ordine

Sono proseguiti anche nel week end, così come disposto dal Questore, recependo le determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, i servizi straordinari interforze di vigilanza, ordine e sicurezza nell’area della Stazione Termini e del Colosseo, durante i quali sono state controllate circa 3811 persone, e 17 sono state denunciate.

Controllati, inoltre, 364 veicoli, da cui sono emerse 57 contestazioni al Codice della Strada e 689 controlli ad esercizi commerciali, di cui 8 poi sono stati sanzionati.

Per quanto concerne i servizi anti assembramento tesi a garantire il rispetto della normativa attualmente vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid- 19 nelle zone della movida, le zone interessate sono state il quartiere Monti, il Pigneto, Campo de’ Fiori, Ponte Milvio e Trastevere con il controllo di 231 persone, 9 veicoli e 27 esercizi commerciali.

Infine 1 persona è stata indagata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, 5 invece le contestazioni amministrative al Codice della Strada e 3 i veicoli sequestrati. Sono stati, inoltre, predisposti specifici servizi di controllo del territorio anche presso il litorale romano, durante i quali sono state controllate 135 persone e 54 veicoli.

Nello specifico, ad un esercizio commerciale in zona Fiumicino è stata contestata la violazione della normativa anti-Covid con chiusura dell’attività per 3 giorni.