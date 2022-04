Via alla competizione elettorale a Ladispoli e Cerveteri!

È il momento delle donne: ben quattro candidate su sette aspiranti sindaci

L’editoriale di Riccardo Dionisi, Direttore di BaraondaNews.it

Starete sfogliando la rivista a ridosso delle festività pasquali e a distanza di pochi giorni dall’allentamento delle misure legate alla pandemia. Il 31 marzo, infatti, ha segnato la fine dello stato di emergenza, ma la guardia resta alta e il virus corre ancora veloce in tutto il mondo. A piccoli passi torniamo alla normalità e col tempo, forse, abbiamo riacquisito un pizzico di “tranquillità sanitaria” anche alla luce della situazione sotto controllo negli ospedali.

Siamo in primavera, stagione di rinascita, di sentimenti positivi, di sole. Anche l’approccio psicologico ne trae sicuramente giovamento. Siamo, però, anche spettatori di una guerra ai confini del continente europeo. Una guerra che, se militarmente al momento è circoscritta in un solo territorio, ha un significato ben più ampio dal punto di vista geopolitico. In ballo non ci sono solo le repubbliche separatiste o la Crimea, ma probabilmente la volontà di ridisegnare gli equilibri mondiali. Mentre qualcuno gioca sullo scacchiere del risiko, il conflitto ridisegna anche la mappa della povertà. Oltre ai profughi ucraini, l’onda lunga della guerra infliggerà colpi sonori all’economia mondiale ed Europea. Il vecchio continente, seppur abbia dato segnali di una certa unità, rimane un gigante economico, ma un nano politico, e rischia di essere pesantemente colpito non solo dal riflesso dalle sanzioni, ma soprattutto dalla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.

Il territorio, intanto, è in gran fervore. Cerveteri e Ladispoli a giugno rinnoveranno sindaco e consiglio comunale. A Cerveteri Alessio Pascucci non potrà ricandidarsi avendo concluso il secondo mandato. La coalizione ha scelto Elena Gubetti, assessore all’ambiente e attuale vicesindaco, per dare continuità amministrativa al governo attuale. In più, rispetto al passato, la compagine incassa anche l’appoggio del PD. Dall’altra parte siamo allo solite. Il centrodestra si spacca: l’ex sindaco di Civitavecchia Gianni Moscherini è il candidato dei partiti, mentre Anna Lisa Belerdinelli, prima confermata poi destituita da FdI, corre da sola con le liste civiche che di buona lena hanno deciso di seguirla senza indugi confermando sempre più autorevolezza al suo progetto “insieme per cerveteri”. C’è quindi una buona possibilità che il prossimo sindaco di Cerveteri sia una donna e questa è di per sé già una buona notizia.