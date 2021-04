Share Pin 2 Condivisioni

L’associazione dei consumatori: “Pendolari considerati viaggiatori di serie B”

Trasporti, controlli Nas, positivi 26 tra bus e treni locali. Assoutenti: confermati i nostri allarmi

I controlli eseguiti dai Nas su mezzi pubblici e treni locali hanno confermato, purtroppo, gli allarmi lanciati nei giorni scorsi da Assoutenti circa la disparità di trattamento tra viaggiatori sul fronte Covid.

Lo afferma l’associazione dei consumatori specializzata nel settore dei trasporti, commentando i risultati delle indagini che hanno riscontrato pesanti violazioni delle norme anti-Covid su bus, metro e treni locali non gestiti da Trenitalia regionale che ha invece dimostrato grande attenzione alla sicurezza sanitaria dei propri viaggiatori.

“I controlli dei Nas certificano come i pendolari e coloro che utilizzano il trasporto pubblico locale siano considerati viaggiatori di serie B e non godano delle stesse tutele previste, ad esempio, per chi utilizza i treni Av, pur pagando regolarmente biglietti e abbonamenti – spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi – La mancata sanificazione dei mezzi di trasporto, il non rispetto della capienza massima, l’assenza di distanziatori posti sui sedili e di erogatori di gel disinfettante, sono illeciti gravissimi in quanto non solo violano le disposizioni vigenti, ma alimentano il rischio di contagi tra passeggeri, con possibili ripercussioni sul piano penale”.

“La sicurezza e la salute devono essere garantite a bordo di tutti i mezzi pubblici, e i responsabili della sanificazione e dei dispenser devono certificare di volta in volta l’attività svolta, in modo da essere chiamati a rispondere in caso di negligenze od omissioni – prosegue Truzzi – Invitiamo inoltre gli utenti che utilizzano bus, metro e treni a segnalare ad Assoutenti qualsiasi problematica attinente la salute e il mancato rispetto delle norme anti-Covid a bordo dei mezzi pubblici, inviando una mail all’indirizzo [email protected] “.

