Ladispoli, la Final Four Serie B Femminile si giocherà al PalaSorbo

Oggi si svolgerà la Final Four Serie B Femminile per la promozione in A2 a Ladispoli. Il Comitato Regionale FIP Lazio, in collaborazione con il BkL 1998 e con il patrocinio del Comune di Ladispoli, presenta l’evento. Le partite si terranno presso il bellissimo PalaSorbo, gioiello della città e vanto del territorio. Sabato 27 aprile, alle ore 17, si affronteranno San Raffaele Basket ed Elite Basket Roma, seguite alle 19 da Perugia Basket e ASD FeBa Civitanova Basket. Domani, domenica 28 aprile 2024, alle ore 17 si disputerà la finale per il terzo e quarto posto, seguita dalla finalissima alle 19 tra le vincitrici delle partite di oggi. Il BkL 1998 Basket Ladispoli: “Ringraziamo il Comitato Regionale FIP Lazio per la fiducia nell’affidarci l’organizzazione, il Comune di Ladispoli per il patrocinio, le squadre, gli arbitri e il pubblico, oltre agli sponsor che hanno reso possibile questo evento: Centro Ortopedico Vitaliti, Mi Assicuro Facile e Il Mare Fuori Ladispoli. Vi aspettiamo al PalaSorbo”.