Il Vicesindaco Battafarano: “Progetto ritenuto meritevole della valutazione massima, sinonimo che Cerveteri propone sempre eventi ed iniziative di spessore e di qualità”

Nuovi finanziamenti per le iniziative culturali di Cerveteri. Il Comune di Cerveteri, attraverso l’Assessorato alle Politiche Culturali, si è infatti aggiudicato un contributo regionale pari a 30mila euro per la manifestazione “Festival Etrusco dell’inclusione”, evento nato nel 2019 e che è stato giudicato con la valutazione massima da parte della Regione Lazio e dunque meritevole di sostegno.

“Il Festival dell’Integrazione è una manifestazione alla quale sono profondamente legata, nata nel 2019 e che negli anni è cresciuta e si è evoluta, in contenuti e in termini di partecipazione – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – aver ottenuto un finanziamento per questa iniziativa certamente è una notizia che accogliamo con estremo favore. Testimonia come il progetto sia valido, di spessore, di conclamato interesse, frutto di un lavoro continuo e costante che come Assessorato e più nel complesso come Amministrazione comunale abbiamo fatto insieme alle realtà culturali e sociali del territorio, sempre attive e protagoniste principali dell’offerta in ambito artistico-culturale di Cerveteri. È anche grazie alla loro attività, se da sempre la nostra città riesce a distinguersi per qualità e contenuti. Ma oltre a questo, un plauso ci tengo a farlo anche al nostro Ufficio Cultura, alla Responsabile Isabella Massicci e ai funzionari Ferdinando Ciarlo e Desiree Mencarini, sempre pronti ad interpretare nel migliore dei modi le linee della nostra Amministrazione”

Festival etrusco dell’inclusione, Cerveteri si aggiudica 30mila euro dalla Regione Lazio

“Anche nella prossima edizione del Festival – prosegue il Vicesindaco Battafarano – non mancheranno eventi di vario genere, incontri, scambi di conoscenze e di culture, eventi tipici e dibattiti. Crediamo fortemente che in questo periodo storico, politico e sociale, macchiato da due Guerre e da conflitti in tutto il mondo, sia fondamentale promuovere iniziative come questa. Sarà ancora occasione per sensibilizzare e riflettere su tematiche sulle quali Cerveteri da sempre si dimostra attenta e sensibile”.

Cerveteri più volte nell’ultimo periodo è stata assegnataria di importanti contributi sovracomunale in ambito culturale. A Natale, si era aggiudicata un finanziamento per la realizzazione del Presepe Vivente, con la Biblioteca Comunale è risultata la prima classificata su scala nazionale nel progetto “Baci di cultura” ed inoltre ottenuto altri finanziamenti per svariate rassegne di interesse artistico e culturale.