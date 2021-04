Share Pin 3 Condivisioni

Il presidente del consiglio comunale, Alessandra Vona, e il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca: “Amministrazione sempre più vicina a lavoratori e lavoratrici”

Fiumicino: domani nuovo consiglio straordinario su Alitalia

Nuovo consiglio straordinario su Alitalia domani al comune di Fiumicino.

L’appuntamento è per le 15 al palazzetto comunale dove l’amministrazione comunale ha invitato a partecipare per far sentire la loro voce tutte le sigle sindacali e i lavoratori della compagnia di bandiera.

“L’amministrazione comunale di Fiumicino – hanno detto il presidente del consiglio Alessandra Vona e il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – è da sempre vicino alle istanze di questi lavoratori che vedono a rischio il loro futuro e quello delle loro famiglie, e vuole esserlo ancora una volta”.

“Perché Alitalia – hanno sottolineato – è la nostra Ilva”.

