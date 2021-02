Share Pin 0 Condivisioni

Spostamenti tra regioni, stop fino al 31 marzo?

Spostamenti tra regioni, stop fino al 31 marzo. E’ questa la linea che, secondo quanto riporta l’Adnkronos, il governo sta valutando in vista del Consiglio dei ministri in programma domattina alle 9.30. I governatori, intanto, chiedono di rivedere il sistema che divide l’Italia in zona rossa, arancione e gialla. Inoltre, sottolineano la necessità di modificare criteri e parametri.