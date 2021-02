Share Pin 2 Condivisioni

Cerveteri, rifiuti. Orsomando – De Angelis: “La società che gestisce la nettezza urbana è in linea col capitolato di gara?”

I consiglieri De Angelis e Orsomando continuano ad interrogare l’amministrazione sulle problematiche relative alla raccolta dei rifiuti a Cerveteri.

“La Società che gestisce l’appalto dei rifiuti – si chiedono – ha tutte le previste autorizzazioni ed è in regola con le normative vigenti?”

“In questo ultimo periodo – si legge nella nota – sembrerebbe che la gestione della nettezza urbana non sia proprio in linea con le direttive stabilite dal capitolato d’appalto e che il territorio sia in preda, per quanto appare, ad un degrado imperante senza precedenti.

Allora la domanda nasce spontanea: l’Assessora Gubetti e il Sindaco Pascucci hanno verificato, insieme al preposto Dirigente, se la Società o le società attuali che gestisce l’appalto è effettivamente in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge dandone immediatamente conto ai cittadini che stanno subendo molti disservizi?”