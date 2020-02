Santa Marinella, la Goshin Karate Dojo di nuovo sul podio

Condividi Pin 3 Condivisioni

Santa Marinella, la Goshin Karate Dojo

Sabato e domenica scorsa si è svolto a Chieti il GRAN PRIX DELLA FIK (FEDERAZIONE ITALIANA KARATE) una delle gare più importanti di questa organizzazione della quale fa parte anche il GOSHIN KARATE DOJO DEL MAESTRO GIANCARLO PERILLI.

Ben 107 società provenienti da tutta Italia e piu’ di 800 atleti cinture marroni e nere si cimentavano su sei tatami di gara nelle due specialita’ di questa disciplina. I nostri atleti di Santa Marinella sono scesi in battaglia in 21 come sempre all’altezza della situazione molto agguerriti e ben preparati, portando a casa ben 29 medaglie, 8 ORI 8 ARGENTO E 13 BRONZO, un medagliere che portava sul podio l’associazione con il terzo posto nei kata'( forme) ed al secondo nei kumite (combattimenti) confermando che sono una delle società più forti della fik sul piano nazionale oltre che gli attuali campioni regionali del Lazio.

Soddisfatto il tecnico che commenta: come sempre una splendida performance dei nostri ragazzi, meravigliosi tutti, sono soddisfattissimo e felice del risultato, faccio i miei piu’ sentiti complimenti a tutti, non bisogna mollare l’osso, tra poco abbiamo i campionati regionali che ci servono per la qualificazione a quelli italiani quindi il lavoro da fare e’ ancora molto.Ringrazio tutti allievi e genitori, come sempre senza di loro tutto questo non ci sarebbe.

Un grande ringraziamento va anche agli sponsor quindi alla DITTA MATTUCCI, CAFFE’ NOIR, STEFANO SISTILLI FISIOTERAPIA, ALLA DOTTORESSA MANUELA MORO ED IN FINE AL CLUB PUNTO FITNESS CHE CI OSPITA E CI METTE A DISPOSIZIONE LE STRUTTURE. UN GRAZIE PARTICOLARE A LITOGRAFIA MONDO NUOVO CHE CI HA FORNITO I NUOVI KIT SOCIALI.

Questi i risultati

MEDAGLIA D’ORO

MATTEO BERETTA , GIULIA FRACASSA, SILVIA SANTIROCCHI, MARISA BONCORAGLIO, RICCARDO DOMINICI, FRANCESCO LA ROSA, ADRIANO BITETTI

MEDAGLAIE D’ARGENTO

SOPHIA CIRELLI, M.VITTORIA D’AMBROGIO, TAKERU ROSADI, ALESSIA BUCCINI, ALESSIO D’AURELI, RICCARDO DOMINICI, ALESSIA ASCIUTTI, ALESSIO MOSCIARELLI

MEDAGLIE DI BRONZO

GIULIA FRACASSA, LORENZO GRANA’, M.VITTORIA D’AMBROGIO, ALESSIO D’AURELI ,TAKERU ROSADI, FRANCESCO LA ROSA, RACHELE FOLLIERI, ALESSANDRO LUCCISANO, LUCA FRACASSA, ALESSIA ASCIUTTI, MATTEO MALARA, FLAVIA D’AURELI, SOPHIA CIRELLI