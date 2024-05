Calcio: domani il Cerveteri riceve il Palocco

E’ l’ultima di campionato prima dello spareggio play out

Il Cerveteri verso la gara di domenica prossima in casa con il Palocco, prima dello spareggio play out che i verde azzurri giocheranno con molta probabilità in casa. La squadra di Paolo Caputo si concentra per i prossimi impegni, alzando la concentrazione dopo un campionato tra alti e bassi.

Per domenica alle 11.00, con ingresso gratuito, i cervi saranno sostenuti dal pubblico amico, ormai il dodicesimo in campo e presente ovunque giochi la squadra. Vincere domenica garantirebbe al cento per cento lo spareggio in casa, l’importante è non perdere contro i palocchini, che non hanno più nulla da chiedere al campionato.