La famiglia Lupi va aiutata, sta facendo notevoli sforzi per lo sport della nostra città”

Cerveteri, Paolacci: “Lo stadio ha bisogno di interventi e la messa in posa del nuovo sintetico”

Nell’agenda del consigliere comunale di Cerveteri, Gianluca Paolacci, c’è un punto di interesse sociale e soprattutto sportivo, che il membro di” Insieme per Cerveteri”, esporrà attraverso una mozione nel prossimo consiglio comunale della città etrusca. Si tratta della riapertura della Tribuna B dello stadio Enrico Galli, dal momento che il settore è chiuso da anni a causa di un vincolo che preclude ai tifosi di assistere alle partite. E non solo. Nodo da scogliere è il manto in sintetico, per il quale la federazione ha concesso una deroga per altri due anni.

“Due anni fa sono stato interessato in prima persona per la messa a norma dell’impianto, che grazie alla famiglia Lupi è stato trasformato in uno stadio confortevole e accogliente – ha detto il presidente della commissione sport – E’ giusto che ci siano altre misure per garantire alla società di programmare per il bene della collettività, al fine di realizzare una struttura imponente, che di rado troviamo nel territorio. Pertanto il mio auspicio è che da parte dell’amministrazione ci sia la massima attenzione nel reperire fondi e cominciare a pensare che debbano esserci degli interventi per riqualificare l’impianto a partire della riapertura della tribuna che da anni è rimasta chiusa e abbandonata. Poi per il campo, che ha bisogno della messa in opera dell’erba sintetica, viste le scadenze fissate dalla federazione, dovremo trovare almeno 250 milioni di euro per i lavori della posa del nuovo manto in sintetico. La società sta sostenendo importanti oneri, va aiutata e noi abbiamo il dovere di essergli al fianco”.