I due ragazzi di Ladispoli sono stati invitati dal consigliere Fierli ed ospitati dal consigliere regionale Laura Cartaginese e dell’europarlamentare Bonfrisco

Il 18 e il 19 aprile, due giorni da incorniciare, due ragazzi di Ladispoli, Dario De Martis e Alessandra Asar, sono stati invitati dal consigliere comunale Stefano Fierli con ospitalità del consigliere regionale on. Laura Cartaginese e dell’ europarlamentare Bonfrisco a partecipare a un tour di 2 giorni presso la sede del parlamento europeo a Bruxelles.

I ragazzi accompagnati anche dalla consigliera comunale Sabrina Fioravanti, essi sono già rappresentanti d’istituto presso il liceo Sandro Pertini e attivi nella promozione di eventi per i giovani sul territorio hanno vissuto un’esperienza intensa e illuminante partecipando a una conferenza sull’agricoltura. In quel contesto vibrante, hanno avuto l’opportunità di ascoltare le voci degli allevatori, che hanno condiviso le loro sfide e le loro speranze per il futuro del settore. Attraverso le loro storie, i ragazzi hanno acquisito una prospettiva più profonda sulle complessità e le implicazioni dell’agricoltura moderna.

Dario De Martis ed Alessandra Asar ospiti del parlamento europeo

Ma l’esperienza non si è limitata alla conferenza. I due hanno anche visitato il Parlamento Europeo, dove hanno avuto l’opportunità di comprendere meglio il processo decisionale che influenza direttamente le politiche. Camminando tra gli imponenti corridoi del potere politico, hanno potuto riflettere sul ruolo cruciale che le istituzioni europee svolgono nel plasmare il futuro delle nuove generazioni.

Questo viaggio non è stato solo un’opportunità di apprendimento, ma anche un momento di crescita personale. I ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con nuove idee e prospettive, ampliando i loro orizzonti e arricchendo il loro bagaglio culturale. Sono tornati a casa con una consapevolezza rinnovata dell’importanza dell’agricoltura sostenibile e della necessità di un impegno attivo per garantire un futuro migliore per le nuove generazioni e per il pianeta nel suo complesso. Ancora grazie alla buona politica per i giovani esercitata da alcuni buoni piccoli grandi politici del territorio.