La DM84 Cerveteri vince e conquista la prima categoria

C’era già l’ufficialità, ma mancava la ciliegina: la DM84 Cerveteri vince anche l’ultima giornata e vola sola nel girone. Le dichiarazioni di Mister Virgili

La DM84 Cerveteri può festeggiare una promozione sudata, sofferta e, forse, anche insperata. Gli etruschi hanno conquistato il girone B di seconda categoria di calcio e si sono assicurati la promozione. La sconfitta dell’Atletico Monte, diretta inseguitrice, aveva chiuso i conti a livelli aritmetico, ma i calciatori ceriti hanno voluto mettere in chiaro che sono loro i più forti. Così, si sono imposti calando il poker contro il Vis Bracciano F.C. E’ stata una partita senza storia grazie alle reti di Zito, Arseni, Ben Slama e Intragna, 4-0 il risultato finale. Intanto, sulle tribune esplodeva la festa dei tifosi che hanno seguito i ragazzi anche fuori casa, consapevoli che quella di ieri, domenica 5 maggio, sarebbe stata solo una formalità.

Si tratta di una promozione storica per la DM84 Cerveteri, società nata nel ricordo di Daniele Mataloni e che disputa le sue partite casalinghe nel campo che porta il suo nome.

I festeggiamenti sono stati tumultuosi e, per questo, abbiamo raggiunto mister Virgili, allenatore della squadra, che ha fatto un bilancio di una stagione che rimarrà scolpita negli annali di una storia ancora tutta da scrivere. Ecco le sue parole: “Sono orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo storico: la vittoria del primo campionato della DM 84 Cerveteri. Parliamo di un lavoro iniziato 2 anni fa grazie alla chiamata del capitano Daniele Borgna, mio ex giocatore, che con il benestare della società mi ha contattato per ricostruire una squadra in difficoltà”.

“Ringrazio mio figlio nonché giocatore, Daniele Virgili, per il suo contributo. Lo ringrazio per aver portato molti amici e miei ex giocatori a credere nel nostro progetto, senza dimenticare i miei valori: Rispetto, Lealtà e Determinazione. Ringrazio il mio secondo allenatore Pierluigi Lodato (psicologo dello sport) per essere stato sempre presente in ogni situazione. Nonostante il pessimismo inziale con cui era partita la stagione a causa delle sconfitte arrivate nelle amichevoli estive, non ci siamo demoralizzati perché le basi del progetto e delle nuove idee erano solide e condivise dai miei giocatori, uomini veri”.

“Grazie alla determinazione della rosa, siamo riusciti ad ottenere risultati importanti. Non abbiamo fatto pesare le assenze di molti giocatori durante la stagione perché tutti i giocatori si sono fatti trovare pronti al momento opportuno. Un altro obiettivo prefissato all’inizio della stagione e punto fondamentale per la società era di vincere la coppa disciplina. Per quella, aspettiamo il verdetto di giovedì 9 maggio poiché alla penultima di campionato eravamo primi insieme a un’altra squadra”.

“Un ringraziamento speciale al presidente Piero Mataloni, al direttore sportivo Andrea oliva, al Vice presidente Matteo pinaroli e ai dirigenti Daniele Bufacchi, Olivieri Alessandro, Leonardo Cifani, Antonio Merenda, Enzo vecchiotti. Questa vittoria è dedicata a Daniele Mataloni”.

“Ora posso dirlo: DM 84 CAMPIONE !”

GR