Degrado, scellerato taglio degli alberi e ciclabile: Cerenova scende in strada per protestar

La manifestazione è organizzata dal Comitato Cittadini Cerenova Campo di Mare e si terrà sabato alle 18.30

Degrado, scellerato taglio degli alberi e ciclabile

“Il Comitato Cittadini Cerenova Campo di Mare invita tutta la cittadinanza della frazione a partecipare alla manifestazione popolare indetta per sabato 27 luglio alle ore 18:30. E’ passato un anno dalla nostra prima manifestazione e ci vediamo, nostro malgrado, costretti a tornare in piazza. Dalla nascita spontanea in piazza il giorno 15 luglio 2023, abbiamo ottenuto tante vittorie, sempre a favore della popolazione, tra queste possiamo ricordare il passaggio delle corse Cotral all’ interno della frazione, fondamentale per i nostri ragazzi e lavoratori che non devono più attraversare la pericolosa via Aurelia ed ancora la rimozione del pesciolone dalla spiaggia di Campo di Mare, pericoloso, inutile e ridotto a dispensatore di diossina sulla nostra spiaggia.

“Il corteo manifesterà contro il dilagante degrado della frazione, senza dimenticare di riportare il nostro dissenso per lo scellerato taglio degli alberi, per la pista ciclabile simbolo di malagestione e di totale assenza di condivisione con la popolazione e per le discariche di spazzatura sempre più presenti nelle strade, senza dimenticare l’ enorme problematica dei condoni di Campo di Mare. Vi diamo appuntamento in Via Etruria Meridionale 13 dove partiremo per un corteo percorrendo tutto l’ anello della nuova pista ciclabile”.

Il responsabile – Alessio Catoni