Le ruspe sono già in azione al fosso Valle Semplice, iniziate anche le opere di messa in sicurezza idraulica del torrente e rifacimento muro crollato

Sono iniziati ieri , come annunciato solo poche settimane fa, i lavori di messa in sicurezza ed eliminazione dei rischi idraulici del fosso Valle Semplice grazie all’attuazione di un progetto finanziato con i fondi del Pnrr . Lo confermano il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanti che sta seguendo tutte le opere che interessano il territorio e che porteranno solo fra pochi giorni anche all’avvio o del progetto che riguarda il Fosso Ponton del Castrato.

“Di recente . ricorda l’assessore Amanati erano stati già eseguiti i primi interventi di pulizia dell’alveo del torrente, in modo da prevenire ogni pericolo in caso di piogge abbondanti, ed erano state appaltate guaste opere indispensabili per rendere sicura questa zona di Santa Marinella. Ora si proseguirà con la manutenzione, straordinaria e la bonifica del fosso dall’ autostrada fino alla sua foce in mare. Con l’avvio di questi lavori, giustamente attesi dalla popolazione, abbiamo, dimostrato che si sta proseguendo, senza sosta alcuna nella vasta opera di messa in sicurezza anche dal rischio idrogeologico del territorio cittadino, eseguendo una serie di progetti che vanno dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi del comprensorio, mai puliti in passato, all’attuazione di interventi più capillari e risolutivi, come nel caso appunto del fosso di Valle Semplice.

Per ora si sta intervenendo con priorità assoluta su quel tratto più a rischio, dove ricadeva anche la parete in cemento armato ormai, fortemente compromessa e a rischio crolli. Anche questa situazione di potenziale rischio dunque verrà eliminata. Nei prossimi giorni pertanto saranno portati a termine anche gli interventi in quel tratto centrale dove si trova il muro in cemento, quasi collassato, che verrà completamente rifatto.

In seguito saranno ricostruite le sponde del fosso con materiali naturali, perchè con una grande attenzione e rispetto anche all’ecosistema della zona, in un futuro immediato possa ricrescere tutta la vegetazione presente in questa area e lungo le sponde del fosso”- conclude Amanati.

Per il sindaco Tidei con la partenza di queste opere, le ruspe sono già in azione, si sta dando ampia dimostrazione dell’impegno che, questa amministrazione ripone nel settore della messa in sicurezza del territorio con interventi mia eseguiti in passato ».

Il sindaco Avv. Pietro Tidei

L’ assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati