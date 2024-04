I tifosi, domani al Galli, saranno uniti per spingere i cervi alla vittoria

Grande la spinta dei tifosi domani al Galli. Pronta una coreografia, la truppa di Caputo deve per forza vincere

Se è proprio vero, come dice lo slogan della tifoseria, ” Più bella cosa non c’è”, allora domani al Galli, alle 11.00, c’è bisogno della spinta dei tifosi. Saranno tanti, questo sì in un momento delicato, da affrontare con la massima concentrazione. Gli Ultras hanno organizzato una coreografia, il dodicesimo in campo non può mancare.

Tappa fondamentale quella di domenica, contro l’Ostiense c’è un solo risultato, la vittoria per avvicinarsi a una posizione privilegiata per il play out, per giocarlo in casa. Nell’ambiente nonostante la sconfitta di mercoledì c’è molta fiducia, elemento che non può mancare da qui alla fine del campionato. Pertanto, domenica l’appello è rivolto alla città, tutti allo stadio per sostenere i verde azzurri.

Fa.No.