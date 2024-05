Basket Ladispoli, la Dinamo è in Semifinale per la Serie C         

La Dinamo è in Semifinale per la Serie C

Con un perentorio 61-77 la Mistercucina Dinamo batte Sant’Anna Morena in trasferta, in gara 2, e si qualifica per la semifinale playoff per la Serie C.

E’ la prima volta che a Ladispoli il basket arriva cosi in alto, c’e’ molta effervescenza tra i giocatori e in tutta la dirigenza Dinamo, per non parlare di quello che sta accadendo nei tifosi… anche se il Presidente Luigi Fois cerca di continuare a tenere un profilo basso seppur molto determinato: “In realta’ non abbiamo ancora fatto nulla” dichiara “ovvio che siamo molto soddisfatti del percorso fatto fin qui, ma e’ proprio perche’ adesso siamo arrivati qui che dobbiamo a tutti i costi cercare di arrivare in finale, con la consapevolezza che incontreremo una corazzata storica come la Petriana e che il 20% di probabilita’ che io stimo abbiamo per passare il turno e’ si una percentuale molto bassa ma e’ sempre molto piu’ di 0”.

“Mentre c’e’ chi ha gia’ tempo e modo per pensare a cosa fare nella prossima stagione” continua il Presidente “noi siamo qui e ora, a cercare di preparare al nostro meglio quella che sara’ la serie con Petriana; intanto l’appuntamento per tutti i nostri tifosi e’ per Mercoledi sera 22 Maggio al PalaSorbo, dopo che avremo disputato la prima gara della serie a Roma nel weekend del 19 Maggio. Come gia’ detto in passato, comunque andra’ sara’ una festa e una grandissima soddisfazione”.

Ieri chi ha visto la partita ha potuto apprezzare una squadra fisicamente a posto, lucida e concentrata; sin dall’inizio i ladispolani hanno saputo imporre i loro ritmi e il loro gioco, prendendosi gia’ dal primo quarto un ampio margine (9-24) che hanno saputo mantenere fino all’intervallo (31-45).

Di fatto c’e’ stato solo un momento, a meta’ terzo quarto, in cui le cose sembravano potersi complicare, quando Sant’Anna ha prodotto il massimo dei suo sforzi e si e’ portata fino a due possessi di distanza; ma gli ospiti hanno subito rimesso a posto le cose riuscendo a chiudere la frazione incrementando ulteriormente il distacco (44-66). Nell’ultimo periodo di gioco ci si e’ limitati a controllare la gara, conclusasi poi con il 61-77 finale.

Unica nota decisamente stonata della serata e’ stato il nuovo infortunio di Gabriele Mangiola, che dopo pochissimi minuti ha dovuto abbandonare il campo per una brutta distorsione alla caviglia che probabilmente lo costringera’ a saltare tutta la prossima serie; una brutta tegola per coach Crocicchia che non avra’ a disposizione uno dei suoi elementi di punta, ma gia’ in passato la Dinamo ha dimostrato doti di resilienza fuori dal comune e tra 10 giorni vedremo se ancora una volta sara’ cosi… Intanto complimenti a tutta la squadra, una semifinale e’ sempre una gran soddisfazione, essere tra le prime quattro squadre laziali di Serie D non e’ cosa da poco, e i tifosi che ieri hanno seguito i ragazzi in trasferta ne sono testimonianza diretta.