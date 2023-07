La nostra può essere definita una scuola “green”, da sempre impegnata nella sensibilizzazione all’emergenza climatica e ambientale e su tematiche per favorire una nuova cultura della sostenibilità capace di formare i giovani verso scelte consapevoli ed etiche nei consumi, negli stili di vita, nella mobilità, nel risparmio energetico e nella riduzione dei rifiuti. Dal 2018 il nostro Istituto è “plastic free”: utilizziamo distributori di acqua potabile che permettono ad ogni studente di riempire gratuitamente la propria borraccia, evitando l’acquisto di bottigliette in plastica.

Nel corso degli anni sono state intraprese numerose attività rivolte ai nostri studenti per promuovere lo sviluppo di competenze “verdi”: dalla raccolta differenziata dei rifiuti in ogni classe, alla coltivazione di orti didattici e messa a dimora di alberi e piante in tutti gli spazi verdi disponibili. Uscite didattiche e pulizia delle spiagge nelle riserve naturali di Torre Flavia e Macchiatonda, con esperti di biologia ed educazione ambientale. Giornate “A scuola in bicicletta” ed eventi speciali come il primo “Friday for Future” organizzato in Aula Verde nel 2019.

Road to Green Future: una nuova sfida attende la “Corrado Melone”!

Certamente anche le lezioni di scienze, tecnologia, educazione civica e geografia sono fondamentali per conoscere le problematiche dello stato dell’ambiente e dei fattori di pressione che le generano, ma è necessario attuare un processo di passaggio dalla conoscenza teorica alla coscienza ambientale.

Questa è la nuova sfida che ci attende il prossimo anno scolastico: il progetto dell’Unione europea Erasmus+ “Road to Green Future”, la strada verso un futuro verde.

Un team di docenti entusiasti e fortemente motivati della “Corrado Melone” seguiranno un corso di formazione in Spagna, insieme ai partner lettoni e turchi, per acquisire competenze nel campo degli approcci ecologici, idee innovative, tecniche di sensibilizzazione e buone pratiche, e fornire successivamente “coaching climatico” agli studenti, aumentando le loro conoscenze, abilità, attitudini, consapevolezza e azioni nella lotta contro il cambiamento climatico; in questo modo sarà possibile trasformare le conoscenze teoriche sulla scienza del clima in comportamenti a lungo termine. L’intento sarà quello di creare una vera e propria cultura ecologica nella nostra comunità scolastica dove ciascuno sia cosciente, responsabile e soprattutto in grado di agire insieme verso un futuro più sostenibile.

Il Team Erasmus “Corrado Melone”