Paolacci sul calendario della raccolta differenziata: “Tanta confusione. Nelle campagne nessuna informazione sulle modifiche e troppi disagi per gli anziani” 

“Nel primo giorno del nuovo calendario per la raccolta differenziata – ha detto Paolacci – ci sono stati dei problemi di natura comunicativa. Non è possibile che accada ciò, ci sono famiglie anziane che non sapevano dove sbattere la testa, non avendo ricevuto comunicazione di nessun tipo, come quella tradizionale, dentro la cassetta per la posta. Era necessario che ci fosse una maggiore campagna di comunicazione , ma non è avvenuta. Ricordiamoci che ci sono molte case nelle campagne, abitate da famiglie che non hanno ricevuto volantini per essere informati sulla variazione del calendario. Questa mattina – spiega il consigliere di opposizione – c’erano mastelli con lo stesso materiale del vecchio calendario, il che vuol dire che in tanti non ne sono venuti a conoscenza”.