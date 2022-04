Maurizio Falconi, colonna portante della ASL RM4 va in pensione

I tanti messaggi di auguri di medici e pazienti

Maurizio Falconi, figura storica della ASL ROMA 4, andrà in pensione.

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio da parte dei colleghi, medici e pazienti che lo hanno potuto conoscere in tutti in questi anni: “Per noi tutti è stato un fulmine a ciel sereno, anche se in qualche modo ce lo aspettavamo, il tempo scorre e va più velocemente di quanto si pensi. Oltre quarantaquattro anni alla ASL ROMA 4 non sono pochi

caro Direttore e Maurizio Falconi in tutto questo tempo è stato un faro per medici e pazienti per il Distretto 2 e per l’intera ASL ROMA 4, con la sua gentilezza, la sua capacità di andare al cuore dei problemi e soprattutto risolverli.

Tutti quanti noi lo conosciamo ormai “da una vita”, ed è questo, Maurizio Falconi: la vita di medici e pazienti della ASL ROMA 4. Potremmo ricordare molti casi nei quali la presenza di Maurizio Falconi è stata risolutiva, ma non vogliamo tediare Lei od i suoi lettori, ci basta sperare che possa, in qualche altro modo, continuare a far parte della ASL ROMA 4, e con la sua presenza ed esperienza sostenere tutti noi ed i suoi sostituti per affrontare i problemi che avremo dinanzi nel tempo a venire. A dire il vero, non vogliamo

sperare, chiediamo alla ASL ROMA 4 che Maurizio Falconi rimanga con medici e pazienti ancora a lungo. Grazie per l’attenzione e l’ospitalità”.

Dott.ssa Alesiani Maria Rosaria (Ladispoli) – Maurizio Falconi sei storico avremmo sempre bisogno di te la nostra ancora e il nostro faro alla ASL.

Dott.ssa Genesia Finamore (Ladispoli) – Maurizio Falconi, volevo ringraziarti perché in tutti questi anni sei stato una persona costante e sicura, una persona a cui chiedere consigli e da cui riceverne sempre una risposta corretta e disinteressata. Perderti a livello professionale sarà difficile.

Dott. ssa Giuliana Pirrò e Dott.ssa Valentina Fiorenza (Ladispoli) – Maurizio Falconi è senza dubbio una persona di grande valore umano e professionale, sempre disponibile sia con il personale medico che con l’utenza. La sua assenza sarebbe una grande perdita per tutti, quindi auspichiamo la possibilità di valutare una modalità che gli consenta di continuare a collaborare con la nostra ASL, per assistere noi ed i pazienti nelle necessità quotidiane di questo difficile periodo e di affiancare coloro che un giorno dovranno sostituirlo con la stessa competenza ed efficacia che lo contraddistinguono.

Dott. Stefano Bassetti (Canale Monterano) – Mai riuscirò a cancellare quei giorni di primavera del 1987. Fu’ proprio il 9 di aprile che mi laureai e…tutti…ma proprio tutti…infermieri, colleghi, vigili urbani, pompieri, passanti….. in coro mi dissero “Vai a farti consigliare dall’unico…” Avevo solo 24 anni e mi sembrasti come ..non so’..come voglio esagerare come un Virgilio nella mia selva oscura, che a me sembrava molto molto oscura!!!! Probabilmente per me e quelli come me, chesono tanti, resterai sempre una presenza IMPRESCINDIBILE.

Presidente Cooperativa Med.I.Care Dott. Valter Lucenti (Dott. Antonio Brazzini – Dott.ssa Raffaella Massari) (Cerveteri) – Maurizio Falconi non solo è stato un dipendente ASL esemplare ma anche un lavoratore che, in virtù della sua sensibilità e del senso del dovere che lo contraddistingue, ci ha sempre aiutato con la sua disponibilità, presenza e professionalità, ad ogni nostra richiesta. Non ha mai fatto questione di orari, di cartellini, di giornate festive e di ferie per restare sempre al nostro fianco in questi anni di emergenza sanitaria. Da quando lo conosco l’ho sempre visto trattare ogni persona che si rivolgeva agli uffici ASL, con attenzione e rispetto. Da cittadino, sarei ben lieto di incontrare sempre impiegati come Maurizio, che smentiscono i luoghi comuni sui dipendenti del pubblico impiego attraverso una disponibilità e accoglienza che non è mai stata di facciata ma sempre attenta alla soluzione del problema. Dal primo maggio 2022, dopo oltre quarant’anni diservizio, hai maturato la pensione (oggi «congedo lavorativo»). Nella speranza che il tuo prezioso patrimonio professionale e umanitario riesca ad aiutarci attraverso nuovi percorsi alternativi, colgo l’occasione per farti da parte di tutti i

medici di medicina generale della MED.I.CARE. i nostri più grandi e affettuosi ringraziamenti per il tuo prezioso contributo. Grazie

Dott.ssa Barbara Valentini (Cerveteri) – Un ringraziamento particolare ho iniziato con te e grazie a te! Sei una persona disponibile e sempre accorta! Grazie!

Dott.ssa Pamela Carlini (Ladispoli) – Maurizio Falconi è, è stato e sempre sarà la ASL che funziona: dici Maurizio e dici ASL. È una garanzia per noi giovani medici che non sapremmo da dove iniziare senza i suoi preziosi consigli, ed i suoi successori, difficilmente sapranno eguagliarlo. Tanti caried affettuosi auguri perla tua futura professione da pensionato. Con grande stima ed affetto.

Dott.ssa Letizia Galella (Ladispoli) – Maurizio Falconi mi ero ripromessa di passare da te a salutarti ma spero con grande piacere e gioia che resterai in sede come volontario. Che dire di te… Non ci sono parole per esprimere quanto sei stato importante per me. Sei e sarai per sempre la colonna portante della mia professione e dato che odio gli addii preferisco saperti ancora in sede pronto come sempre con professionalità, serietà’e dedizione vera al lavoro. Sei la persona di quelle che si incontrano quando la vita decide

di farti un regalo.

Dott.ssa Cinzia Corrieri (Cerveteri) – Grazie perché sei stato un punto fermo, qualcuno a cui rivolgersi per ogni problema. Ci mancherai.

Dott.ssa Antonina Lazzaro (Ladispoli) – Maurizio Falconi, desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti per la Sua sempre gentile ed affettuosa disponibilità ed accoglienza. Dopo tutti questi anni mi mancherà.

Dottssa Maria Nicolina D’Amico (Ladispoli) – Maurizio Falconi appena ho saputo questa notizia ho avuto un sussulto, mi sono detta “ecco la Asl non sarà più’ la stessa senza di te”. Sempre sorridente e con temperamento tranquillo ogni volta cheti chiedevamo informazioni. Mai nervoso, mai irritato, mai impreparato. Sempre lì dietro quella scrivania con fare gentile ci ascoltavi. Sei un esempio di professionista serio, grazie di tutto quello che hai fatto per noi.

Dott. Michele Piccioni (Canale Monterano) – Maurizio Falconi, la disponibilità fatta persona, un punto di riferimento a cui chiedere consiglio.

Dott. Davide Fabretti (Anguillara Sabazia) – Maurizio Falconi Patrimonio dell’Unesco. La mia esperienza da medico di famiglia è iniziata qua nella ASL Roma 4, dove è impossibile non conoscere Maurizio Falconi, factotum, risolutore di problemi, consigliere, onnipresente lavoratore dalle raffinate capacità di risolvere guazzabugli burocratici ed amministrativi, ma soprattutto persona splendida. Consapevole della perdita che avrà questa Asl, ti auguro comunque un meritato riposo… ammesso che te riesca a stare senza far niente!

Dott.ssa Raffaella Massari (Cerveteri) – Maurizio Falconi, io e te abbiamo iniziato a conoscerci con la mitica Patrizia, che a differenza tua (sicuramente per atteggiamento prudenziale) ha creduto in me ancor prima di te. A sua scomparsa, e lasciandoci tutti sgomenti, piano piano ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato un percorso insieme e di reciproca stima. Quello che ho notato e apprezzato di te, che non sei ilsolito burocrate posto dietro una scrivania a eseguire compiti e imposizioni dell’Azienda, ma hai

messo del tuo, quel pizzico di umanità e di andare oltre le difficoltà per capire ciò che impediva il normale svolgimento del nostro ma anche del tuo lavoro. Chiamavi e chiedevi che cosa non andasse bene per poi riportarlo nel tuo linguaggio burocratese. Questo è anche il motivo per il quale eri e sarai il nostro punto di riferimento: a te, il compito più duro per “istruire” il personale che verrà dopo di te a essere quel qualcosa in più che fa la differenza in tutti gli ambienti, quell’andare oltre che è quello che determina una buona

squadra. Dirti Grazie sembra poco ma è una parola che racchiude tutto quello che vale di più a cui non si può dare un valore pecuniario. Grazie Grazie Grazie e Grazie per aver poi creduto anche in me.

Dott.ssa Giada Barbato (Ladispoli) – Maurizio un caro amico e un pilastro in ASL sempre pronto ad ascoltarci.., aiutarcisein difficoltà ad indirizzarci verso la scelta

migliore… ci mancherai

Maurizio Falconi, colonna portante della ASL RM4 va in pensione

Dott. Maurizio Mazzotta (Bracciano) – Maurizio Falconi, io ho avuto la fortuna di conoscerti tanti anni fa, quando non svolgevi il gravoso compito odierno, ma che come tutti ti prego di non abbandonare…; e comunque mi hai dato già allora indicazioni sulle cose da fare, io inesperto e medico in sostituzione. Da quando lavoro come Pediatra in questa ASL ritrovarti dopo venti anni è stato solo motivo di orgoglio e piacere in quanto la Tua dedizione a noi tutti è unica e rara.

Dott. Andrea Silvano (Ladispoli) – Maurizio Falconi, sono ormai 15 anni che ci conosciamo e posso certamente affermare che sono io a doverti ringraziare per tutti i consigli ricevuti ed i problemi risolti. E come me, molti dei miei Colleghied ancor più i cittadini di Cerveteri e Ladispoli verso i quali ho sempre visto la tua disponibilità. Spero davvero che tu possa rimanere …. almeno per altri 15 anni

Dott. Alessandro Nizza (Anguillara Sabazia) – Maurizio Falconi, grande persona grande lavoratore sempre sorridente e disponibile, Un modello di serietà e competenza

Dott. Domenico Lambiase (Ladispoli) – Nei 20 anni di conoscenza di Maurizio Falconi ho potuto apprezzare la sua cortesia, disponibilità e professionalità nei confronti del personale medico e dell’utenza, sempre pronto ad affrontare e risolvere con umanità e competenza le complesse problematiche del suo ufficio. Alla luce di tali considerazioni, rappresentando il sentimento di tanti colleghi, auspico che Maurizio Falconi possa mantenere una proficua collaborazione con la nostra ASL, evitando di perdere il suo prezioso bagaglio di esperienza e per affiancare ed istruire adeguatamente coloro chesaranno preposti alla sua sostituzione in questo difficile periodo.

Dott.ssa Tamara Felicioli (Cerveteri) – Grazie grande Maurizio Falconi, grazie per esserci sempre stato, dal mio inizio professionale come medico di medicina generale, ed in ogni momento avessi bisogno, semplicemente presente e cordiale, sempre con un sorriso, per rincuorarmi anche nei momenti difficili, personali e professionali, semplicemente grazie.

Dott.ssa Simona Manfroni (Ladispoli) – Maurizio Falconi, la mia prima figura di riferimento quando ho iniziato il mio lavoro di giovane medico presso la Asl Roma 4: sempre

disponibile, cordiale, un punto di riferimento certo e unico. La tua assenza si farà sentire, grazie di tutto

Dott.ssa Patrizia Massi (Bracciano) – Maurizio Falconi una persona speciale sempre pronto a risolvere qualsiasi problema per qualsiasi persona. Mi mancherai tantissimo.

Dott. Giorgio Gentili (Ladispoli) – Maurizio Falconi, ancora ricordo quando “Dottorino” da poco laureato ho iniziato con la medicina dei servizi alla ASL; tu eri il punto di riferimento di tutti…..i medici, amministrativi, pazienti….e negli anni sei sempre stato pronto ad aiutarci. Spero che potrai anche da pensionato continuare ad illuminarci.

Dott.ssa Laura Tilaro (Bracciano) – Maurizio Falconi, Io vorreiringraziarti per la pazienza e disponibilità dimostrata quando muovevo i primi passi all’ interno della Asl per cui avevo mille dubbi e domande.

Dott. Marco Piccioni (Cerveteri) – Maurizio Falconi, è stata la persona che mi ha letteralmente preso per mano quando io, nel lontano 1997, ho cominciato la mia avventura ceretana. Sempre prodigo di consigli, “dritte”, e sempre con il sorriso. E’ vero che tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile però…. esistono le eccezioni!

Dott. Modestino Adamo (Bracciano) – Maurizio Falconi, la notizia del tuo pensionamento è un colpo al cuore per chi, come me, ti conosce da inizio convenzione ed ha

avuto modo di apprezzare negli anni le competenze professionali e qualità umane con cui hai svolto il tuo lavoro. Non ho memoria di problematiche che tu non sia riuscito a risolvere, sempre a disposizione e punto di riferimento dei medici e cittadini afferenti al tuo ufficio. Spero davvero che non sia una tua scelta, ossia un anticipo di pensionamento e mi auguro sinceramente che la Asl, riconoscendo il tuo operato, possa riacquisirti per non perdere una così preziosa collaborazione.

