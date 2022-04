Anna Lisa Belardinelli incontra gli operatori economici. Emerge la mancanza di una programmazione e la latitanza dell’amministrazione comunale in questo quasi decennio

Cerveteri, “Commercianti abbandonati a se stessi. Per il centro storico serve un progetto serio di rilancio”

“Ho avuto l’onore e l’onere, oggi, di presenziare ad un interessante incontro coi commercianti del centro storico.

È stato un momento di proficuo confronto nel quale la nostra coalizione ‘Insieme per Cerveteri’ ha ascoltato le esigenze di una zona con un grande potenziale, dove però spesso manca ed è mancata una vera programmazione.

Si è parlato del progetto di pedonalizzazione della piazza ad esempio, analizzandone le criticità, ma al contempo sono emersi disagi e scarsa pianificazione, elementi da compensare con proposte concrete”.

Così Anna Lisa Belardinelli, candidata sindaca di una coalizione fatta di 5 liste civiche, ha annunciato a margine dell’evento di oggi presso il giardino del ristorante “da Bibbo”, la volontà di essere vicina alle categorie produttive.

“La lamentela generale” – ha detto Belardinelli – “è comunque quella di non essere coinvolti e quasi mai ascoltati dalla attuale amministrazione”.

Dopo aver illustrato i punti del programma relativi al centro storico e l’assoluta convinzione che bisogna lavorare in sinergia tra commercianti e futura amministrazione, si è parlato di progetti per rivitalizzare le presenze in una zona preziosissima, rendendola più viva, più frequentata, creando le premesse per renderla maggiormente attrattiva.

Molto apprezzata è stata l’idea di avere un delegato specifico per il centro storico, così come è piaciuto il progetto di mappatura e messa in sicurezza dei sentieri per accogliere più visitatori. Si è parlato di come valorizzare quei tesori che il territorio possiede, ma che purtroppo non vengono valorizzati.

L’incontro si è concluso con la condivisione dell’intendimento previsto dal punto focale del programma, ovvero la Politica Partecipata, quella con la P maiuscola, tenendo quindi presenti e coinvolti quei commercianti che per esigenze di lavoro non hanno potuto partecipare. Non mancheranno di certo ulteriori momenti di confronto, per voltare pagina, insieme.