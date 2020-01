Manziana, insediata la consulta comunale della cultura

Condividi Pin 1 Condivisioni

Si è insediata ufficialmente sabato mattina la consulta comunale della cultura, organo consultivo fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale per stimolare ed intensificare la partecipazione attiva dei Cittadini.

“La riunione di sabato scorso ha dato concretezza ad un progetto partito da lontano – commenta soddisfatto il Sindaco Bruno Bruni – L’istituzione delle consulte è infatti uno dei punti del nostro programma a cui tengo particolarmente. Abbiamo iniziato con quella delle cultura e proseguiremo poi con le altre.

Ringrazio sentitamente tutti i Cittadini che hanno dato la loro disponibilità mettendo a servizio della collettività le loro esperienze professionali, culturali e personali e faccio loro un grande in bocca al lupo – continua il Sindaco Bruni – La consulta, come è ovvio che sia, non è e non sarà uno strumento politico o espressione di una parte politica ma, e su questo ci siamo trovati tutti d’accordo, uno strumento in più per contribuire concretamente, e non solo a parole, alla crescita culturale del paese.

Abbiamo la fortuna di avere tra le persone che costituiscono la consulta cittadini di Manziana di spessore culturale e membri di alcune delle associazioni più significative della nostra comunità, come la Banda Musicale Ama Tabirri, le guardie ecozoofile di Fare Ambiente e la Settima Nota.

La consulta, come da elezioni a scrutinio palese tenutesi appunto lo scorso 18 gennaio, sarà presieduta da Gaetano Borrelli, coadiuvato dal vice presidente Marinella Mariani e dalla Segretaria Paola Fontana.

Gli altri componenti, i cui nominativi sono stati approvati all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 19 dicembre, sono Andrea Arzillo, Cristina Carosi, Diego Margiotti, Catia Meta, Barbara Mosetti, Massimo Paffi, Roberto Saraceno e Paola Sibeni.

“Manziana per la prima volta sperimenterà questa nuova modalità di partecipazione – conclude il Sindaco Bruni – Sarà un percorso nuovo tutto da costruire per il quale mi sento di ringraziare gli uffici per il lavoro svolto fin qui e anche l’assessore alla Cultura Eleonora Brini e il vice Sindaco con delega all’Associazionismo Massimo Piras che hanno subito dato piena disponibilità e saranno sicuramente un valido punto di riferimento per tutti i membri della Consulta così come lo sono per tutti noi amministratori”.