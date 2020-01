Cede la sede stradale a ridosso di un edificio: evacuate alcune famiglie

Condividi Pin 10 Condivisioni

Sul posto i vigili del fuoco, Acea e Roma Capitale

Intervento dei vigili del fuoco in via Marco Aurelio 20 a Roma.

L’intervento necessario per il cedimento della sede stradale a ridosso di un edificio di quattro piani con 20 appartamenti.

Presente sul posto anche il funzionario di servizio.

In via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie per un totale di 15 persone.

Acea e Roma Capitale presenti sul posto per quanto di loro competenza.

Gli interni interessati sono 24. Tra questi anche due attività commerciali sono state interdette all’uso.

Una si trova nel piano interrato e una in corrispondenza del civico 18B.

Presente sul posto anche italgas, e la P.S. Celio.