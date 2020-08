Condividi Pin 1 Condivisioni

Sul posto i Vigili del Fuoco di Frascati e i volontari di Nemi

Lucrezia Romana. In fiamme un locale di Via G.E. Rizzo –

Un incendio a Roma, in zona Lucrezia Romana: in fiamme un’attività commerciale in via G.E. Rizzo.

Ad intervenire, verso le 16:35, la 21a squadra dei Vigili del Fuoco di Frascati che sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme.

Ora si sta lavorando alla messa in sicurezza del locale coinvolto.

In ausilio della 21a, il carro autoprotettori (TA6) e l’autobotte dei Vigili del Fuoco volontari di Nemi.

Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.