Nessun nuovo ospedale: dopo la bocciatura, la reazione della politica

Alla ASL Roma 4 non andrà nessun importante investimento e l’ospedale di Cerveteri Ladispoli sfuma

La decisione della regione Lazio di non investire nella ASL Roma 4 è ciò che balza subito agli occhi di chi legge l’entusiastico documento diffuso da Zingaretti e D’Amato.

Soprattutto alla luce del lungo dibattito che nel tempo è sorto attorno all’idea di dotare il comprensorio di un ospedale a metà strada tra il San Paolo di Civitavecchia e l’Aurelia Hospital di Roma.

L’unico altro nosocomio a disposizione sarebbe Bracciano, ma dopo la chiusura di Via Settevene Palo nuova, per raggiungerlo i tempi si sono decisamente allungati.

Il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci ha sottolineato come l’amministrazione avesse appoggiato la mozione proposta da Italia Viva a Cerveteri per proporre la realizzazione di un nuovo ospedale nell’area.

Più duro il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, che ha sottolineato come la scelta di D’Amato e Zingaretti denota indifferenza da parte dell’amministrazione regionale delle richieste dei cittadini.

A Ladispoli la mozione era stata presentata in consiglio comunale da Fratelli d’Italia, ma non aveva trovato l’unanimità come l’analoga proposta votata a Cerveteri.

Grando ricorda come la proposta foste volta a soddisfare la crescente necessità di un territorio che oggi conta quasi 100.000 abitanti e che in estate vede aumentare col turismo il numero delle persone presenti.

La giunta di Ladispoli valuterà i presupposti della decisione regionale e protesterà nei modi dovuti.