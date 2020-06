Condividi Pin 0 Condivisioni

Sul posto si stanno portando anche i volontari della Protezione civile per aiutare le tute rosse a domare le fiamme

Paura ai Monteroni, frazione di Ladispoli. Un incendio sarebbe divampato nei pressi di via della Sorgente, via delle quote.

Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco della stazione di Cerenova che ora attendono i rinforzi da parte dei volontari della Protezione civile.