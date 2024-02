Ladispoli, un Concerto per la Pace all’auditorium

Il Concerto per la Pace all’auditorium di Ladispoli

Un concerto per la Pace, scritto e cantato da Matteo Manicardi, animatore Laudato Si’ dell’Emilia Romagna;

tratterà il tema della pace da un punto di vista concreto attraverso diverse declinazioni tutte importanti e

tutte degne di essere perseguite per un unico grande scopo: il bene condiviso verso una comunione umana

universale. La pace è una condizione fondamentale per la nostra vita sulla terra.

“Attraverso le mie canzoni – dice Matteo – e la lettura di alcuni brani tratti dal libro Educazione e Pace di

Maria Montessori, cerco di focalizzare l’attenzione sui mattoni che servono per costruirla giorno per giorno.

Pace ecologica, pace sociale, pace alimentare, pace e giustizia, sono alcuni dei tasselli che ne costituiscono

le fondamenta.”

Ad accompagnare voce e chitarra di Matteo Manicardi, ci sarà alle percussioni Simone Forghieri.

Il Circolo Laudato Si’ Sacro Cuore Ladispoli invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante

evento, con l’augurio e la speranza che tutti, soprattutto in questo momento storico, siano realmente

promotori e operatori di Pace: mai come in questo periodo la pace è diventato un argomento altamente

divisivo, una guerra tra tifoserie estremiste.

Non possiamo rimanere indifferenti a quanto sta accadendo nel mondo, come dice Papa Francesco: “La

terza guerra mondiale a pezzi è un conflitto globale!” e solo insieme, uniti come fratelli e sorelle è possibile

riportare nel mondo la pace.