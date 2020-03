Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota del Consigliere Comunale e della Città Metropolitana Federico Ascani. “Dobbiamo essere certi che vengano ben utilizzati”

Ladispoli, Ascani (PD): “Una cabina di regia comune per gestire i fondi arrivati da Governo e Regione” – Così Federico Ascani dal proprio profilo facebook ha voluto affrontare il tema dei finanziamenti di Governo e Regione: “Ieri in diretta a Centro Mare Radio ho avuto modo di precisare che il contributo per il Comune di Ladispoli (da parte del Governo e della Regione) è di quasi 500.000 €. Adesso dobbiamo essere certi che vengano ben utilizzati. Il nostro consiglio: una cabina di regia comune allargata alle associazioni di volontariato e a tutte le forze politiche. Ho chiesto una videoconferenza dei capigruppo per poter essere di aiuto nel trovare le giuste modalità di organizzazione. Dobbiamo agire in fretta. Infine, per quanto riguarda la ripresa economica, pensiamo sia giusto andare incontro alle richieste delle imprese per sospendere tutte le imposte comunali e rilanciare la nostra proposta turistica (esempio commercianti).”