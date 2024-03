Sarà presente l’On. Daniela Rondinelli che parlerà dei rischi dell’uso delle AI nelle campagne elettorali in prossimità delle elezioni

Ladispoli, al Circolo Colibazzi si parlerà di politica e AI –

L’Intelligenza artificiale sta sempre più prendendo piede nella società: i campi in cui si utilizza l’IA sono molteplici: in medicina, nel mondo del lavoro, nei social ma anche in politica.

Proprio questo ultimo aspetto sarà l’oggetto dell’iniziativa in programma per SABATO 16 MARZO DALLE ORE 11 presso il circolo PD Ladispoli sito in via Odescalchi, 57.

Interverrà l’Europarlamentare On. Daniela Rondinelli che si è interessata al tema dell’intelligenza artificiale e del lavoro.