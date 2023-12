La Stazione di Santa Marinella più accogliente per i disabili

La locale sezione UICI ha formalmente avviato l’iter di attivazione del servizio assistenza, accoglienza e accompagnamento con RFI.

La locale sezione UICI in collaborazione con il comitato regionale per la mobilità, infatti, ha formalmente avviato l’iter di attivazione del servizio di assistenza, accoglienza e accompagnamento per viaggiatori con disabilità o a ridotta mobilità, coordinato dalle 340 “Sale Blu” di RFI.

“Fatta eccezione per i percorsi tattili e per le rampe interne realizzati da RFI, lo spazio circostante la stazione risulta totalmente inaccessibile per chiunque voglia viaggiare in autonomia e abbia problemi a farlo”, si legge in un comunicato ufficiale diramato dalla sezione locale UICI.

“L’attuale situazione, complicata dai lavori di riqualificazione, appare drammatica, visto che non si è pensato alla sicurezza e all’accessibilità dei tanti spazi – si legge –. Attraversare i binari, servendosi del relativo sottopassaggio, si dimostra impossibile per una persona con disabilità motoria. Riuscire a trovare la passerella che da via 4 Novembre immette ai binari, è impresa ardua per un disabile sensoriale. Fuori dalla stazione, poi, il deserto”.

Per tutti questi motivi si è pensato possa risultare utile un servizio che garantisca assistenza a tutti i viaggiatori con problemi agli arti, anche temporanei, con difficoltà di deambulazione, che si muovano su sedia a ruote, non vedenti o con disabilità visive, non udenti o con disabilità uditive, con disabilità cognitive, anziani, donne in gravidanza.

I servizi che verranno attivati, totalmente gratuiti, consistono in: accoglienza in stazione presso il punto di incontro concordato o, per i viaggiatori in arrivo, al posto occupato a bordo del treno; accompagnamento in stazione per l’eventuale acquisto del biglietto; accompagnamento a bordo del treno in partenza o dal treno in arrivo all’uscita, eventualmente fino alle fermate dei mezzi pubblici; messa a disposizione, su richiesta, per persone anziane, con difficoltà di deambulazione o con problemi agli arti temporanee, di sedia a ruote per accoglienza in stazione a/dal treno; salita/discesa da/a bordo treno tramite carrello elevatore per viaggiatori su sedia a ruote; eventuale servizio, su richiesta, di portabagagli a mano.

Il personale che opera nelle “Sale blu” RFI è altamente specializzato e segue un programma di formazione e di aggiornamento periodici.

I servizi potranno essere prenotati o tramite il numero verde dedicato o tramite il sito internet o attraverso l’applicazione “Sala blu+”.

“Speriamo che RFI accolga la nostra richiesta di attivazione e nel frattempo ringraziamo i componenti del Comitato mobilità regionale UICI Daniele Renda e Fabrizio Marini per l’ottimo lavoro svolto”, conclude il comunicato.